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Обвалення багатоповерхівки. Байден оголосив про режим НП у Флориді

25 червня 2021 9:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент США також розпорядився надати федеральну допомогу на додаток до зусиль місцевої влади і влади штату

На місці події працюють співробітники поліції і пожежних служб. Фото: REUTERS/Octavio Jones

На місці події працюють співробітники поліції і пожежних служб. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Президент США Джо Байден підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида після обвалення там житлового будинку, а також розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу.

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Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Сьогодні президент Джо Байден оголосив про наявність надзвичайної ситуації в штаті Флорида і розпорядився надати федеральну допомогу на додаток до зусиль місцевої влади і влади штату у зв'язку з надзвичайними умовами, що виникли внаслідок обвалення будівлі в місті Серфсайд", – йдеться в повідомленні.

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Розпорядження Байдена передбачає допомогу владі Флориди з боку Міністерства внутрішньої безпеки США і Федерального управління з надзвичайних ситуацій країни.

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Нагадаємо, 12-поверхова будівля обвалилася в місті Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд. Згідно з офіційними даними, загинула одна людина, доля 99 осіб залишається невідомою. У районі події обмежено рух транспорту. На місці працюють співробітники поліції і пожежних служб.

Також нагадаємо, декількома днями раніше у Флориді джип наїхав на учасників гей-параду, убивши одного з них і мало не задавивши члена Конгресу.

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