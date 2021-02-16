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Обстріл американської бази в Іраку: є загиблий і поранені

16 лютого, 02:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Одне з угруповань вже взяло на себе відповідальність за атаку

У результаті ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в місті Ербіль у Іраку в понеділок, 15 лютого, загинув цивільний, який працює за контрактом, і поранено п'ятеро людей, зокрема американський військовослужбовець.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на коаліцію США в Іраку.

Зазначається, що війська США займають військову базу, що прилягає до цивільного аеропорту і ця атака стала найбільш смертоносною по антитерористичній коаліції за майже рік перебування в Іраку.

Тим часом угруповання під назвою "Сарая Аулія аль-Дам" вже взяла на себе відповідальність за напад на військову базу коаліції під керівництвом США, заявивши, що бореться проти "американської окупації" в Іраку.

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Нагадаємо, увечері 15 лютого в Іраку було завдано ракетного удару по аеропорту міста Ербіль, в районі якого дислокуються війська антитерористичної коаліції під керівництвом Сполучених Штатів, що призвело до пожежі на американській військовій базі.

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Спочатку повідомлялося про двох поранених мирних жителів у житловому районі Ербіля.

Ми також повідомляли, що на початку січня на півночі Іраку прогримів вибух на шляху проходження конвою з логістичним обладнанням, що належить західній антитерористичної коаліції, яку очолює США.

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Ірак США ракета обстріли військова база
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