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Оголосили евакуацію. У США загорівся хімзавод (фото, відео)

14 червня 2021 22:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Сполучених Штатах на хімічному підприємстві сталася пожежа

У Сполучених Штатах в місті Роктон (штат Іллінойс,) сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.

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Про це повідомляє телеканал CNN.

Пожежна служба Роктон вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі і підприємства в радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа.

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Власник заводу заявив, що всі працівники підприємства в безпеці. Поки невідомо, що стало причиною пожежі, але власник заводу готовий співпрацювати з владою, щоб встановити всі обставини.

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Раніше повідомлялося, що в США в місті Фримонт (штат Каліфорнія), на території заводу, де виробляють електромобілі Tesla, сталася пожежа.

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