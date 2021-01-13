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Оголосити імпічмент і заарештувати: під Капітолієм мітингують противники Трампа (фото)

13 січня, 22:19

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Люди також виступають проти прибічників президента в Конгресі

У Вашингтоні (США) на тлі дебатів у Палаті представників Конгресу США про винесення імпічменту Дональду Трампу під Капітолієм проходить протест противників чинного президента.

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/ Фото: Reuters

Люди протестували також проти республіканців у Конгресі, які не хочуть голосувати за імпічмент Трампа.

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/ Фото: Reuters

Мітингувальники також пропонують не тільки оголосити президенту імпічмент, а й заарештувати його.

/ Фото: Reuters

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Поліція намагалася відтіснити протестувальників.

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/ Фото: Reuters

Нагадаємо, в Палаті представників Конгресу США проходять двогодинні дебати, після яких відбудеться підсумкове голосування, за результатами якого Палата представників може ухвалити резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Після цього резолюцію повинні передати для розгляду і голосування в Сенат.

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США протести Вашингтон мітинг Дональд Трамп Капітолій
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