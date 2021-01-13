Оголосити імпічмент і заарештувати: під Капітолієм мітингують противники Трампа (фото)

У Вашингтоні (США) на тлі дебатів у Палаті представників Конгресу США про винесення імпічменту Дональду Трампу під Капітолієм проходить протест противників чинного президента.
Люди протестували також проти республіканців у Конгресі, які не хочуть голосувати за імпічмент Трампа.
Мітингувальники також пропонують не тільки оголосити президенту імпічмент, а й заарештувати його.
Поліція намагалася відтіснити протестувальників.
Нагадаємо, в Палаті представників Конгресу США проходять двогодинні дебати, після яких відбудеться підсумкове голосування, за результатами якого Палата представників може ухвалити резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.
Після цього резолюцію повинні передати для розгляду і голосування в Сенат.
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