Оголосити імпічмент і заарештувати: під Капітолієм мітингують противники Трампа (фото)

Люди також виступають проти прибічників президента в Конгресі

У Вашингтоні (США) на тлі дебатів у Палаті представників Конгресу США про винесення імпічменту Дональду Трампу під Капітолієм проходить протест противників чинного президента.

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/ Фото: Reuters

Люди протестували також проти республіканців у Конгресі, які не хочуть голосувати за імпічмент Трампа.

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Мітингувальники також пропонують не тільки оголосити президенту імпічмент, а й заарештувати його.

/ Фото: Reuters В тренді "Скинь Дональда з потяга". Чому трампізму і Республіканській партії далі не по дорозі (рос.)

Поліція намагалася відтіснити протестувальників.

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/ Фото: Reuters

Нагадаємо, в Палаті представників Конгресу США проходять двогодинні дебати, після яких відбудеться підсумкове голосування, за результатами якого Палата представників може ухвалити резолюцію про імпічмент Дональда Трампа.

Після цього резолюцію повинні передати для розгляду і голосування в Сенат.

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