"Дуже небезпечна людина": Пелосі закликала до негайного усунення Трампа від влади

Спікер Палати представників Конгресу вважає, що Пенс повинен оголосити себе в. о. президента до інавгурації

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала чинного президента Дональда Трампа "дуже небезпечною людиною" і закликала негайно відсторонити його від влади.

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Про це вона заявила на прес-конференції, повідомляє CNN.

"Президент США – дуже небезпечна людина, що не повинна залишатися при владі. Це терміново. Це надзвичайна ситуація найвищого масштабу", – заявила Пелосі.

За її словами, віце-президент Майк Пенс повинен негайно відреагувати на вчорашні події, застосувавши 25-ту поправку Конституції США, заявивши про недієздатність Трампа.

Зазначимо, у цьому разі Пенс стане в. о. президента на період до інавгурації Джо Байдена.

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"Хоча залишилося лише 13 днів (до інавгурації. – Ред.), будь-який день може стати для Америки шоу жахів", – заявила Пелосі.

Вона додала, що якщо віце-президент не почне діяти, Конгрес може почати процедуру імпічменту.

Зазначимо, дебати в Конгресі США 6 січня щодо затвердження результатів виборів були перервані через штурм Капітолію прибічниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося перервати засідання і терміново евакуюватися – в будівлі був розпорошений сльозогінний газ.

Під час заворушень відбулися затримання і сутички протестувальників та правоохоронців, є загиблі.

Нагадаємо, обраний президент Джо Байден, перемогу якого вранці в четвер затвердив Конгрес США, назвав учасників заворушень біля Капітолію натовпом бунтівників і терористами і звинуватив Дональда Трампа у підбурюванні.

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