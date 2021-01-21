Грета Тунберг смішно потролила "щасливого діда" Трампа

Добре сміється той, хто сміється останнім – саме так можна охарактеризувати взаємини шведської екоактівістки Грети Тунберг та з сьогоднішнього дня екс-президента США Дональда Трампа.
18-річна Тунберг дотепно пожартувала, пригадавши екс-президенту його висловлювання півторарічної давності.
"Він виглядає дуже щасливим дідом, на якого чекає світле і прекрасне майбутнє. Так приємно бачити!" – написала шведка в своєму Twitter.
До "твіту" вона прикріпила фотографію з Трампом перед тим, як він сів у вертоліт Marine One, що доставив його від Білого дому до авіабази "Ендрюс" у Меріленді. Звідти він востаннє полетів на "президентському" літаку Air Force One до Флориди, де на нього вже чекали в резиденції Мар-а-Лаго.
Варто зазначити, що саме так, причому дослівно, сам Дональд Трамп в 2019 році прокоментував полум'яну промову Грети Тунберг на відкритті саміту ООН у Нью Йорку.
Нагадаємо, що в своєму виступі юна шведка вщент розкритикувала світових лідерів за знищення екології. Саме цей виступ приніс раніше маловідомій дівчині світову популярність.
Однак, мабуть, конфлікт Тунберг і Трампа завершиться саме на цій ноті, оскільки відповісти їй екс-президент не зможе, бо його заблокували в Twitter, Facebook і Inatagram.
Більше про знаменитий виступ Грети Тунберг дивіться у відеосюжеті:
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