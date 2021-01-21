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Грета Тунберг смішно потролила "щасливого діда" Трампа

21 січня, 00:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

18-річна шведка пригадала екс-президенту США стару образу

Добре сміється той, хто сміється останнім – саме так можна охарактеризувати взаємини шведської екоактівістки Грети Тунберг та з сьогоднішнього дня екс-президента США Дональда Трампа.

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18-річна Тунберг дотепно пожартувала, пригадавши екс-президенту його висловлювання півторарічної давності.

"Він виглядає дуже щасливим дідом, на якого чекає світле і прекрасне майбутнє. Так приємно бачити!" написала шведка в своєму Twitter.

До "твіту" вона прикріпила фотографію з Трампом перед тим, як він сів у вертоліт Marine One, що доставив його від Білого дому до авіабази "Ендрюс" у Меріленді. Звідти він востаннє полетів на "президентському" літаку Air Force One до Флориди, де на нього вже чекали в резиденції Мар-а-Лаго.

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Варто зазначити, що саме так, причому дослівно, сам Дональд Трамп в 2019 році прокоментував полум'яну промову Грети Тунберг на відкритті саміту ООН у Нью Йорку.

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Нагадаємо, що в своєму виступі юна шведка вщент розкритикувала світових лідерів за знищення екології. Саме цей виступ приніс раніше маловідомій дівчині світову популярність.

Однак, мабуть, конфлікт Тунберг і Трампа завершиться саме на цій ноті, оскільки відповісти їй екс-президент не зможе, бо його заблокували в Twitter, Facebook і Inatagram.

Більше про знаменитий виступ Грети Тунберг дивіться у відеосюжеті:

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США жарт троллинг Дональд Трамп Грета Тунберг

Джерело: Сьогодні

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