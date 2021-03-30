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Черговий "космоліт Ілона Маска" вибухнув: відео

30 березня, 16:36

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прототип космічного корабля SpaceX Starship SN11 не пережив випробувань

В американському штаті Техас завершилися випробування наступного прототипу космічного корабля Starship, побудованого компанією Ілона Маска SpaceX.

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Висотні випробування моделі SN11, як і її попередників, завершилися вибухом під час посадки.

Запуск за традицією здійснили з космодрому в місті Бока-Чика.

Starship мав досягти висоти приблизно 10 кілометрів, після чого почати аеродинамічне кероване зниження з подальшим приземленням. Ці льотні випробування стали для Starship вже четвертими.

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Ані в SpaceX, ані особисто Ілон Маск поки що жодних заяв щодо запуску не робили.

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Спочатку запуск мав відбутися 29 березня, проте того дня Маск заявив, що випробування перенесені – інспектор Федерального авіаційного управління США не встиг дістатися космодрому Starbase до їхнього початку.

Starship замислювали як багаторазовий космічний корабель, призначений для доставляння екіпажу і вантажів на навколоземну орбіту, Місяць, Марс і ще далі.

У SpaceX своє творіння називають "найпотужнішою в світі ракетою-носієм з будь-коли створених, здатною доставляти на навколоземну орбіту понад 100 тонн вантажів".

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск заявив, що SpaceX відправить ракети на Марс задовго до кінця нинішнього десятиліття і побудує там свою базу.

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космос космічний корабель Ілон Маск SpaceX Starship

Джерело: Сьогодні

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