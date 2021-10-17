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СЬОГОДНІ Світові новини США

Один загиблий та кілька поранених. У США сталася стрілянина в університеті

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
17 жовтня, 23:37
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Інцидент стався під час зустрічі випускників
Хто відкрив вогонь — невідомо/Колаж: Сьогодні
Хто відкрив вогонь — невідомо/Колаж: Сьогодні

У штаті Луїзіана сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінгу. В результаті загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо

У навчальному закладі проходила зустріч випускників, поки не сталося кілька пострілів. Деякі люди отримали поранення, зокрема, один зі студентів, якому на місці інциденту надали медичну допомогу. Ще одна людина, що не є студентом, померла від поранення на місці.

"У момент інциденту в їдальні проходив захід, присвячений зустрічі випускників. Всі присутні сховалися на місці і були відпущені, як тільки поліція університету дала добро", — прокоментував представник університету.

Стрілок невідомий

За словами представника університету, винуватця інциденту нині не встановлено. Поліція штату Луїзіана веде активне розслідування.

Ще одна стрілянина

20 вересня в університеті Пермі сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули і постраждали люди. Відомо, що стрілок — 18-річний Тимур Бекмансуров. Хлопець давно планував влаштувати стрілянину в навчальному закладі.

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