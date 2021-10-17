Один загиблий та кілька поранених. У США сталася стрілянина в університеті

У штаті Луїзіана сталася стрілянина на території Державного університету Гремблінгу. В результаті загинула щонайменше одна людина, ще кілька отримали поранення.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо
У навчальному закладі проходила зустріч випускників, поки не сталося кілька пострілів. Деякі люди отримали поранення, зокрема, один зі студентів, якому на місці інциденту надали медичну допомогу. Ще одна людина, що не є студентом, померла від поранення на місці.
"У момент інциденту в їдальні проходив захід, присвячений зустрічі випускників. Всі присутні сховалися на місці і були відпущені, як тільки поліція університету дала добро", — прокоментував представник університету.
Стрілок невідомий
За словами представника університету, винуватця інциденту нині не встановлено. Поліція штату Луїзіана веде активне розслідування.
Ще одна стрілянина
20 вересня в університеті Пермі сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули і постраждали люди. Відомо, що стрілок — 18-річний Тимур Бекмансуров. Хлопець давно планував влаштувати стрілянину в навчальному закладі.
Читайте також
- У Техасі в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту. В результаті інциденту загинула людина.
- У Росії сталася стрілянина поруч зі школою. Правоохоронці затримали стрільця.