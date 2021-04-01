"Одного разу я зовсім пропав". Син Байдена розповів, як переміг наркоманію

Молодший син президента США Хантер Байдена розповів про те, як став наркозалежним, через що в 2015 році розпався його шлюб з першою дружиною – Кетлін Бахл.
Про це пише New York Times , Яка ознайомилася з його мемуарами "Прекрасні речі" (Beautiful Things).
"Я купував крек (курильна різновид кокаїну – ред.) на вулицях Вашингтона й варив його самостійно в готельному номері в Лос-Анджелесі", – пише молодший син Джо Байдена в своїй автобіографії.
Він стверджує, що вперше спробував шампанське у віці близько 8 років і саме це призвело до зловживання алкоголем – після 20 років він став пити щодня після роботи і "завжди міг випити уп'ятеро більше за будь-кого".
Згодом це призвело до того, що Хантер Байден "не міг пройти ані кварталу від алкогольного магазину до будинку й не зробити ковток з пляшки".
"Загалом за останні п'ять років розпався мій шлюб, який тривав два десятиліття, мені в обличчя тикали пістолетом, й одного разу я зовсім пропав – жив в мотелях по 59 доларів за ніч. Мою родину це лякало навіть більше, ніж мене самого", – йдеться в книзі.
Спочатку йому не могли допомогти навіть експерти – після реабілітації він неодноразово прямував до притулків для бездомних, аби роздобути наркотиків. Одного разу він навіть дозволив своєму драгділерові оселитися в своєму будинку.
Серед іншого Хантер Байден згадує допомогу своїх близьких і, зокрема, батька.
"Він ніколи не давав мені забути, що ще не все втрачено. Він ніколи не кидав, не цурався й не засуджував мене, як би погано мені не було", – пише він про Джо Байдена.
У своїх мемуарах чоловік стверджує, що наразі він "чистий", і дякує за це своїй другій дружині Мелісі Коен (пара одружилася в 2019 році). Вже через кілька годин після знайомства він розповів жінці, що є наркоманом, на що вона йому відповіла: "Більше ні. З цим покінчено".
Офіційно мемуари мають вийти 6 квітня.
Нагадаємо, що старший син Джо Байдена, Бо, помер від онкозахворювання в 2015 році.
Варто зазначити, що наркозалежність – не єдиний скандал, пов'язаний з Хантером Байденом. Минулого року республіканці в Сенаті заявили про конфлікт інтересів, що існував під час його роботи в Україні.
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