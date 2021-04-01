"Одного разу я зовсім пропав". Син Байдена розповів, як переміг наркоманію

У своїх мемуарах Хантер Байден поділився досвідом боротьби з залежністю від крека

Молодший син президента США Хантер Байдена розповів про те, як став наркозалежним, через що в 2015 році розпався його шлюб з першою дружиною – Кетлін Бахл.

Реклама

Про це пише New York Times , Яка ознайомилася з його мемуарами "Прекрасні речі" (Beautiful Things).

"Я купував крек (курильна різновид кокаїну – ред.) на вулицях Вашингтона й варив його самостійно в готельному номері в Лос-Анджелесі", – пише молодший син Джо Байдена в своїй автобіографії.

Минулого року на китайській соціальній платформі GTV були опубліковані фото зі зламаного ноутбука Хантера Байдена, на яких він бере участь в оргіях і приймає наркотики.

Він стверджує, що вперше спробував шампанське у віці близько 8 років і саме це призвело до зловживання алкоголем – після 20 років він став пити щодня після роботи і "завжди міг випити уп'ятеро більше за будь-кого".

Згодом це призвело до того, що Хантер Байден "не міг пройти ані кварталу від алкогольного магазину до будинку й не зробити ковток з пляшки".

Реклама

"Загалом за останні п'ять років розпався мій шлюб, який тривав два десятиліття, мені в обличчя тикали пістолетом, й одного разу я зовсім пропав – жив в мотелях по 59 доларів за ніч. Мою родину це лякало навіть більше, ніж мене самого", – йдеться в книзі.

Спочатку йому не могли допомогти навіть експерти – після реабілітації він неодноразово прямував до притулків для бездомних, аби роздобути наркотиків. Одного разу він навіть дозволив своєму драгділерові оселитися в своєму будинку.

В тренді Ліки від глистів у худоби виявилися недієвими проти коронавірусу

Серед іншого Хантер Байден згадує допомогу своїх близьких і, зокрема, батька.

"Він ніколи не давав мені забути, що ще не все втрачено. Він ніколи не кидав, не цурався й не засуджував мене, як би погано мені не було", – пише він про Джо Байдена.

У своїх мемуарах чоловік стверджує, що наразі він "чистий", і дякує за це своїй другій дружині Мелісі Коен (пара одружилася в 2019 році). Вже через кілька годин після знайомства він розповів жінці, що є наркоманом, на що вона йому відповіла: "Більше ні. З цим покінчено".

Реклама

Офіційно мемуари мають вийти 6 квітня.

Нагадаємо, що старший син Джо Байдена, Бо, помер від онкозахворювання в 2015 році.

Варто зазначити, що наркозалежність – не єдиний скандал, пов'язаний з Хантером Байденом. Минулого року республіканці в Сенаті заявили про конфлікт інтересів, що існував під час його роботи в Україні.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама