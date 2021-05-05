Одностороння зв'язок і магазин: замість соцмережі Трамп запустив черговий сайт (фото)

Колишній президент США, судячи з усього, боїться критики – функція коментарів на сайті не передбачена

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який обіцяв запустити власну соцмережу, поки зосередився на створенні персональних сайтів. У вівторок з'явився другий за місяць ресурс, де він може писати повідомлення, публікувати зображення та відеозаписи, а ось можливість коментарів відсутня.

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Про це повідомляє Fox News.

Користувачі donaldjtrump.com можуть ділитися постами Трампа у Twitter і Facebook, але не можуть відповідати або іншим чином взаємодіяти з ними.

"Це просто односторонній зв'язок. Система дає змогу Трамповы спілкуватися зі своїми послідовниками", – розповіло джерело, знайоме з платформою.

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Видання припускає, що сайт створений на основі технології, заснованої на Campaign Nucleus – "цифровій екосистемі для ефективного управління політичними кампаніями і організаціями", створеній колишнім керівником передвиборної кампанії Трампа Бредом Парскейлом.

В одному з розділів сайту вже опубліковано кілька коротких повідомлень від імені екс-президента. Причому перше з них датоване 13 квітня, хоча сайт став доступний лише 4 травня.

До речі, не встигає завантажитися сайт, як вам у ту ж мить пропонують придбати якусь річ з символікою виборчої кампанії Дональда Трампа.

Нагадаємо, наприкінці березня колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який раніше обіцяв створити власну соцмережу, запустив веб-сайт 45-го президента США.

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Раніше Facebook, Twitter і Instagram заблокували акаунти Дональда Трампапісля січневого штурму Капітолію його прихильниками.