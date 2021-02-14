"Полювання на відьом" і "помста інакомислячим": Трамп прокоментував спробу свого імпічменту

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після того, як Сенат проголосував за його виправдання у другому процесі у справі про імпічмент, звинуватив демократів у політичному переслідуванні й назвав спробу імпічменту "полюванням на відьом".

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Про це йдеться в заяві Трампа, передає NBC.

"Це був ще один етап найбільшого полювання на відьом в історії нашої країни. Жоден президент ніколи не проходив нічого подібного", – підкреслив Трамп.

Він також зазначив, що демократи отримали "безперешкодний пропуск для нехтування верховенством закону" і "перетворення правосуддя на інструмент політичної помсти і переслідування людей і точок зору, з якими вони не згодні".

Себе ж екс-президент назвав борцем за верховенство закону.

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"Я завжди був і завжди буду борцем за непохитне верховенство закону, за героїв правоохоронних органів і за право американців мирно і з честю обговорювати актуальні питання без злоби і ненависті", – заявив Трамп.

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Він також подякував команді юристів і "всім сенаторам і членам Конгресу США, які гордо стояли за Конституцію, яку ми всі поважаємо" і заявив, що йому ще є що запропонувати американцям, щоб "зробити Америку знову великою".

"Наш історичний, патріотичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" тільки почався. У майбутні місяці мені є чим поділитися з вами, і я з нетерпінням чекаю продовження нашої неймовірної спільної подорожі, щоб досягти американської величі для всього нашого народу. Нічого подібного ніколи не було!" – заінтригував Трамп.

Нагадаємо, в суботу, 13 лютого, Сенату США не вдалося зібрати голоси за імпічмент екс-президенту Дональду Трампу. Щоб визнати його винним в підбурюванні до заколоту, до 50 голосів демократів необхідно було ще щонайменше 17 голосів республіканців, але до звинувачень приєдналися тільки 7 представників Республіканської партії.

Екс-президента звинувачували за статтею – "підбурювання до заколоту" через штурм Капітолію, що стався 6 січня, коли Конгрес затверджував перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

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Таким чином Трампу вдалося уникнути імпічменту вже вдруге, перший йому намагалися оголосити в 2019 році за "зловживання владою".

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