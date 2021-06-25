Близько Майамі обрушилася багатоповерхівка – майже 100 людей під завалами (відео)

Джо Байден чекає, аби губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив надзвичайний стан – тоді можна буде відправити федеральну допомогу

В результаті обвалення в передмісті Майамі були знищені 55 квартир з 136. Фото: REUTERS/Marco Bello

В американському штаті Флорида сталося часткове обвалення 12-поверхового житлового будинку, під завалами можуть залишатися близько сотні осіб.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Аварія відбулася вночі 24 червня в місті Серфсайд, який розташований в передмісті Майамі. В результаті як мінімум одна особа загинула.

З-під завалів дістали поки що тільки двох постраждалих – їх відразу госпіталізували. Ще 97 осіб вважаються зниклими без вести. Їх пошуки тривають, деякі люди подають звуки з-під завалів.

Реклама

Серед постраждалих в Серфсайд можуть бути рідні дружини президента Парагваю. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Серед них можуть бути родичі першої леді Парагваю Сільван Лопес Морейри.

Ще 35 жителів уцілілої частини будівлі евакуювали.

Президент США Джо Байден висловив готовність направити на місце обвалення федеральні ресурси, зокрема рятувальників з Федерального агентства з надзвичайних ситуацій. Але для цього необхідно, аби губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив надзвичайний стан.

Реклама

Будівля була зведена в 1981 році. З 136 квартир зруйновано 55.

Причина обвалення будівлі поки невідома.

Нагадаємо, на цьому тижні в Алабамі відбулося велика ДТП за участю 18 автомобілів, в результаті якої загинули десять осіб, зокрема дев'ятеро дітей.

А на декілька днів раніше у Флориді джип наїхав на учасників гей-параду, убивши одного з них і мало не задавив члена Конгресу.

Про що ще говорять в Україні та світі 25 червня: