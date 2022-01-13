"Омікрон" переоцінили: вчені з'ясували, як часто вбиває цей штам COVID-19

Американські вчені з'ясували, що новий штам коронавірусу "Омікрон" несе менше ризиків померти для людини, що заразилася, ніж її попередній "побратим" – "Дельта". "Омікрон" на 90% вбиває менше хворих, ніж це робить "Дельта".
Про це повідомляє американське видання New York Post.
Що відомо
У дослідженні, опублікованому Центром по контролю та профілактики захворювань (CDC), йдеться про доведений факт, що "Омікрон" є "менш тяжкою інфекцією" від попередніх варіантів COVID-19.
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Вивчення історії хвороби понад 70 000 хворих каліфорнійців показало, що заражені "Омікроном", менш ніж у два рази рідше потребують госпіталізації, ніж ті, у кого "Дельта", і приблизно на 75% рідше потребують інтенсивної терапії.
У разі госпіталізації хворі на "Омікрон" приблизно на 70% проводили менше часу в лікарнях. Середній час їхнього лікування становило 1,5 дні порівняно з п'ятьма днями для пацієнтів з іншими варіантами коронавірусу. І нікому з тих, хто взяв участь у дослідженні, не знадобилося підключення до апарату штучної вентиляції легень.
Літальний результат
Тільки одна з 52 297 людей з "Омікрон-штамом" померла. Таким чином, американські вчені резюмували, що спостерігається скорочення на 91% смертності при цьому штамі на відміну від "Дельти", де фіксується приблизно по 14 смертельних випадків на 16 982 заражених.
Скільки років померлим і чи були щеплені, не повідомляється.
Ситуація
- В Україні через особливості "Омірона" швидко поширюватися вже готуються до чергової хвилі коронавірусу і навіть до локдауну. Очікується, що пік захворюваності протримається кілька місяців.
- "Омікрон" вже розповзається по нашій країні.
- МОЗ України опублікувало всі дані про те, як поширюється новий штам за попередніми результатами наукових досліджень.
- Минулої доби, 12 січня, в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, що майже на 3 тисячі більше, ніж за попередню добу. Захворіло дітей – 590, медпрацівників – 255.