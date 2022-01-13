"Омікрон" переоцінили: вчені з'ясували, як часто вбиває цей штам COVID-19

Дослідження показало, що вижити при "Омікроні" шансів більше, ніж при "Дельті"

"Омікрон" розповсюджується швидше за інших "побратимів", але дає більше шансів на виживання / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Американські вчені з'ясували, що новий штам коронавірусу "Омікрон" несе менше ризиків померти для людини, що заразилася, ніж її попередній "побратим" – "Дельта". "Омікрон" на 90% вбиває менше хворих, ніж це робить "Дельта".

Про це повідомляє американське видання New York Post.

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Що відомо

У дослідженні, опублікованому Центром по контролю та профілактики захворювань (CDC), йдеться про доведений факт, що "Омікрон" є "менш тяжкою інфекцією" від попередніх варіантів COVID-19.

Вивчення історії хвороби понад 70 000 хворих каліфорнійців показало, що заражені "Омікроном", менш ніж у два рази рідше потребують госпіталізації, ніж ті, у кого "Дельта", і приблизно на 75% рідше потребують інтенсивної терапії.

У разі госпіталізації хворі на "Омікрон" приблизно на 70% проводили менше часу в лікарнях. Середній час їхнього лікування становило 1,5 дні порівняно з п'ятьма днями для пацієнтів з іншими варіантами коронавірусу. І нікому з тих, хто взяв участь у дослідженні, не знадобилося підключення до апарату штучної вентиляції легень.

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Літальний результат

Тільки одна з 52 297 людей з "Омікрон-штамом" померла. Таким чином, американські вчені резюмували, що спостерігається скорочення на 91% смертності при цьому штамі на відміну від "Дельти", де фіксується приблизно по 14 смертельних випадків на 16 982 заражених.

Скільки років померлим і чи були щеплені, не повідомляється.

Ситуація