Небезпечні наслідки – COVID-19 може призводити до розвитку деменції

COVID-19 може призвести до розвитку хвороби Альцгеймера. Фото: колаж "Сьогодні"

СOVID-19 може справляти тривалий вплив на функцію мозку і внаслідок цього викликати втрату пам'яті.

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Про це повідомляє журнал Alzheimer's Research & Therapy.

Вчені клініки Клівленда за допомогою штучного інтелекту вивчили подібності між генами і білками пацієнтів з SARS-CoV-2 і декількома неврологічними захворюваннями. Вони також проаналізували генетичні фактори, які дозволяють коронавірусу інфікувати тканини і клітини мозку.

Дослідники виявили, що інфекція значно змінює маркери хвороби Альцгеймера, які беруть участь в запаленні мозку, і має непогані шанси подолати гематоенцефалічний бар'єр, який захищає мозок від патогенів.

"Вони виявили тісні мережеві зв'язки між вірусом і генами/білками, пов'язаними з декількома неврологічними захворюваннями, насамперед з хворобою Альцгеймера, вказуючи на шляхи, за допомогою яких COVID-19 може призвести до деменції", – йдеться в повідомленні.

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Також вчені виявили, що у людей з різною формою одного і того ж гена APOE E4/E4 – найбільшого генетичного фактора ризику розвитку хвороби Альцгеймера – знижена експресія генів противірусного захисту. Це може зробити таких пацієнтів сприйнятливішими до COVID-19.

Як повідомлялося раніше, вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад.

Крім того, в українському МОЗ назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусної хвороби. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

Дивіться, як група крові впливає на перебіг ковіду:

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