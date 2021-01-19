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Орлан забирає Трампа: The New Yorker оригінально попрощався з президентом, що йде

19 січня, 12:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Карикатура називається "A Weight Lifted", що дослівно перекладається, як вантаж піднятий або перенесений

Відомий американський тижневик The New Yorker опублікував карикатуру на чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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На обкладинці свіжого номера журналу зображений символ США білоголовий орлан, який несе в пазурах незадоволеного Дональда Трампа. А також дата 25 січня 2021.

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Як повідомляється, карикатура називається "A Weight Lifted", що дослівно перекладається, як вантаж піднятий або перенесений. Автор – Баррі Блайт.

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Фото: instagram.com/newyorkermag

Можливо, таким чином журналісти видання потроллили небажання Трампа втрачати владу і залишати Білий дім.

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Раніше повідомлялося, що 20 січня Дональд Трамп і Меланія Трамп покинуть Білий дім як президент і перша леді, до того як туди прибуде нове президентське подружжя Джо і Джилл Байден. Це буде порушенням однієї з найдавніших традицій, коли колишній президент вітає в Білому домі нового главу держави.

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США інавгурація Дональд Трамп Джо Байден
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