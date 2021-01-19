Орлан забирає Трампа: The New Yorker оригінально попрощався з президентом, що йде

Карикатура називається "A Weight Lifted", що дослівно перекладається, як вантаж піднятий або перенесений

Відомий американський тижневик The New Yorker опублікував карикатуру на чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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На обкладинці свіжого номера журналу зображений символ США білоголовий орлан, який несе в пазурах незадоволеного Дональда Трампа. А також дата 25 січня 2021.

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Як повідомляється, карикатура називається "A Weight Lifted", що дослівно перекладається, як вантаж піднятий або перенесений. Автор – Баррі Блайт.

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Фото: instagram.com/newyorkermag

Можливо, таким чином журналісти видання потроллили небажання Трампа втрачати владу і залишати Білий дім.

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Раніше повідомлялося, що 20 січня Дональд Трамп і Меланія Трамп покинуть Білий дім як президент і перша леді, до того як туди прибуде нове президентське подружжя Джо і Джилл Байден. Це буде порушенням однієї з найдавніших традицій, коли колишній президент вітає в Білому домі нового главу держави.

Відео: Сьогодні

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