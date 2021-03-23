Засновник Twitter продав свій перший твіт майже за 3 млн доларів: хто купив

Засновник корпорації Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт за 2,9 млн доларів як невзаємозамінний токен (NFT).

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Про це він повідомив у Twitter.

NFT першого твіту Дорсі купив гендиректор стартапу Bridge Oracle з Малайзії Сіна Еставі.

Дорсі перевів гроші в біткоїни (за нинішнім курсом – трохи більше як 50 біткоїнів) і, як і обіцяв, перерахував їх благодійній організації Give Directly для допомоги Африці.

Зазначимо, перший твіт Дорсі написав 21 березня 2006 року, після продажу він залишився в публічному доступі в соцмережі.

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Невзаємозамінні токени використовуються зокрема для підтвердження факту володіння цифровими активами, наприклад – в криптомистецтві й колекціонуванні цифрових предметів.

Нагадаємо, компанія Twitter тестує новий сервіс голосових чатів під назвою Spaces, який візуально і функціонально нагадує соцмережу Clubhouse.

Ми також повідомляли, що екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір створити власну інтернет-платформу, де він публікуватиме свої заяви.

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