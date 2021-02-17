Від аномальних морозів у США врятували 3,5 тисячі черепах: фото і відео

Як і всі рептилії, з похолоданням черепахи просто впадають у ступор і перестають рухатися

Аномально низькі температури в американському штаті Техас, які раніше вже викликали масову ДТП з жертвами, загрожують не лише людям, а й тваринам.

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Як повідомляє The New York Times, йдеться про морських черепах, близько 3,5 тисячі яких врятували в затоках штату.

Як і у всіх плазунів, температура тіла морських черепах залежить від довкілля. Тому під час заморозків вони можуть втратити здатність рухатися і потонути.

Фото: twitter.com/lara_hand

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Директор зоозахисної організації Sea Turtle Inc. Венді Найт називає цей стан "холодним шоком". Вона та інші активісти допомагають черепахам пережити холоди, допоки їх не можна буде з безпекою повернути у воду.

Вони зібрали черепах, врятованих іншими людьми, і на кілька днів помістили їх у піддони з теплою водою в конференц-центрі міста Саут-Падре-Айленд. Ускладнює цю ситуацію те, що через снігопади десь 3,3 млн будинків в Техасі залишилися без електрики, і Sea Turtle не стала винятком.

Фото: twitter.com/lara_hand

Однак від снігового шторму, який обрушився на штат, постраждали й інші тварини. Зокрема, в притулку для приматів Primarily Primates через переохолодження загинули декілька мавп, лемурів і тропічних птахів.

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Варто зазначити, що через холодні арктичні потоки, які пробилися до США через Канаду, Техас охопили аномальні морози. Подекуди в традиційно одному з найтепліших штатів було -18 градусів за Цельсієм, а в місті-мільйоннику Далласі було -10 замість звичних +15 градусів.

Однак з сильними морозами зіткнулися й жителі штатів Кентуккі, Міссісіпі, Міссурі, Луїзіана, Орегон і Теннессі. Жертвами негоди стали 29 осіб.

Відео: Сьогодні

А днями на штат Північна Кароліна обрушився потужний торнадо, в результаті якого загинули щонайменше три особи і ще 10 отримали травми.

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