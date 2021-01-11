"Відбілити" віцепрезидентку США: Vogue потрапив у расистський скандал

Колір шкіри Камали Гарріс на одному з фото для обкладинки виявився значно світлішим, аніж у житті

Популярний американський таблоїд Vogue опинився в центрі расистського скандалу через знімки обраної віцепрезидентки США Камали Гарріс для обкладинки нового числа журналу.

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Привід для суперечок дала одна з фотографій – на зеленому тлі та з рожевим драпіруванням. Частина коментаторів в соцмережах вважає, що через ефект розмитостішкіра Гарріс виявилася світлішою, аніж у житті.

"У Камали Гарріс така сама світла шкіра, як і в інших кольорових жінок, а Vogue все одно обробив її для освітлення. Чорт забирай, що це за бардак з розмиттям на обкладинці?" – цікавиться один коментатор.

"Що за чортівня. У Анни Вінтур (головної редакторки Vogue. – Ред.) дійсно не має бути темношкірих друзів і колег. Я зніму віцепрезидентку Камалу Гарріс безплатно на свій Samsung, і я на 100% впевнений, що це вийде краще за обкладинку Vogue", – обурюється кореспондент New York Times Ваджахат Алі.

"Само по собі фото хороше. Просто воно набагато нижче за стандарти Vogue. Вони цим не переймалися. Ніби домашка, зроблена до ранку перед здачею. Нешанобливо", – пише ЛГБТ-активістка Шарлотта Клаймер.

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І хоча в Vogue стверджують, що не обробляли колір шкіри Гарріс після фотографування і обидва знімки вибрали саме її представники, це не допомогло знизити градус громадського обурення.

У редакції Vogue поки не кажуть, який зі знімків прикрасить наступну обкладинку. Однак цікаво, що обидві світлини зробив темношкірий фотограф Тайлер Мітчелл.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Камалу Гарріс і обраного президента США Джо Байдена помістили на обкладинку Time, нагородивши їх званням "Людина року".

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