Русский
$ 28,06
33,9
  1. Світові новини
  2. США

Відкритий гей вперше став міністром у США

2 лютого, 20:43

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Колишній суперник Джо Байдена в президентських перегонах очолить Міністерство транспорту

Верхня палата американського Конгресу затвердила кандидатуру Піта Буттіджича на посаді міністра транспорту, куди його раніше висунув президент США Джо Байден.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Будучи відкритим геєм, він став першим в історії представником ЛГБТ, який був затверджений Сенатом як член адміністрації США. Він став четвертим затвердженим членом нового кабінету Джо Байдена, загалом їх 23.

Піт Буттіджич керуватиме великим федеральним агентством, яке курирує національні авіалінії, шосе і транспортні системи.

Піт Буттіджич. Фото: Stefani Reynolds/REUTERS
Реклама

Піт Буттіджич. Фото: Stefani Reynolds/REUTERS

В тренді
Помер британський ветеран Том Мур: зібрав мільйони для лікарів під час пандемії

Нагадаємо, що раніше Буттіджич займав посаду мера міста Саут-Бенд в штаті Індіана, кандидат в президенти США від Демократичної партії. Більше про цього політика ви можете дізнатися в матеріалі на нашому сайті.

Крім того, цього самого дня в Сенаті відбудеться голосування і щодо іншої кандидатури в новому кабінеті – очікується, що Алехандро Майоркаса затвердять на посаді міністра внутрішньої безпеки. Після цього він має почати відкат імміграційної політики експрезидента Дональда Трампа.

Більше про інших осіб в уряді Джо Байдена, а також про їхнє ставлення до України читайте в матеріалі на нашому сайті.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Сенат США Джо Байден
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)
З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)Політика
Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про Україну
Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про УкраїнуУкраїна
Байден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету України
Байден у розмові з Путіним підтвердив підтримку суверенітету УкраїниСША
Господарі подарували прибиральниці свій пентхаус: її реакція стала хітом (відео)
Господарі подарували прибиральниці свій пентхаус: її реакція стала хітом (відео)Фаново
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Axios
Образа на Трампа, запитання до Байдена і китайська загроза: головні заяви Зеленського в інтерв'ю AxiosПолітика
Ані домівки, ані грошей, ані роботи: колишньому віцепрезиденту США ніде жити
Ані домівки, ані грошей, ані роботи: колишньому віцепрезиденту США ніде житиСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти