Відкритий гей вперше став міністром у США

Верхня палата американського Конгресу затвердила кандидатуру Піта Буттіджича на посаді міністра транспорту, куди його раніше висунув президент США Джо Байден.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Будучи відкритим геєм, він став першим в історії представником ЛГБТ, який був затверджений Сенатом як член адміністрації США. Він став четвертим затвердженим членом нового кабінету Джо Байдена, загалом їх 23.

Піт Буттіджич керуватиме великим федеральним агентством, яке курирує національні авіалінії, шосе і транспортні системи.

Реклама Піт Буттіджич. Фото: Stefani Reynolds/REUTERS В тренді Помер британський ветеран Том Мур: зібрав мільйони для лікарів під час пандемії

Нагадаємо, що раніше Буттіджич займав посаду мера міста Саут-Бенд в штаті Індіана, кандидат в президенти США від Демократичної партії. Більше про цього політика ви можете дізнатися в матеріалі на нашому сайті.

Крім того, цього самого дня в Сенаті відбудеться голосування і щодо іншої кандидатури в новому кабінеті – очікується, що Алехандро Майоркаса затвердять на посаді міністра внутрішньої безпеки. Після цього він має почати відкат імміграційної політики експрезидента Дональда Трампа.

Більше про інших осіб в уряді Джо Байдена, а також про їхнє ставлення до України читайте в матеріалі на нашому сайті.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама