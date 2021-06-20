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Отруєння та арешт Навального: США готують нові санкції проти Росії

20 червня 2021 18:40

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Новий пакет посилить обмеження, які раніше ввели через російського опозиціонера – він знаходиться в СІЗО

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий Дім готує нові санкції проти РФ. Їх введуть через отруєння і арешт російського опозиційного політика Олексія Навального, який знаходиться в російському СІЗО.

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Про це він заявив в ефірі CNN.

"Важливо розуміти, що ми ввели санкції проти Росії через отруєння Олексія Навального. Зараз ми знаходимося в процесі підготовки другого набору санкцій, які будуть застосовані в цій ситуації", – заявив він.

Нагадаємо, в кінці квітня проти Навального, який і так відбуває покарання в колонії загального режиму, в Росії порушили нову кримінальну справу за "створення некомерційної організації, що зазіхає на права громадян".

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В лютому суд прийняв рішення скасувати умовний строк, до якого Навального засудили раніше, і застосувати реальний – 3,5 роки колонії загального режиму.

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Раніше ми повідомляли, що сайт "Сегодня" вів онлайн-марафон зустрічі президентів США і РФ в Швейцарії, яка стала головною міжнародною політичною подією першого півріччя-2021. Ми зібрали всі головні події, заяви Байдена і Путіна і коментарі експертів.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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