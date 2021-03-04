Палата представників Конгресу США скасувала засідання через загрозу штурму

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів скасувала заплановане на четвер, 4 березня, засідання, після того як поліція Капітолію попередила про загрозу нового штурму будівлі, подібного заворушенням 6 січня.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Палата представників у четвер мала голосувати за законопроєкт про реформу поліції, але помічник спікера Ненсі Пелосі повідомив, що плани змінилися через попередження поліції, засноване на даних розвідки.

Водночас Сенат не має наміру припиняти роботу і 4 березня збереться, як і планувалося, для обговорення законопроєкту президента Джо Байдена про боротьбу з COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів.

"Департамент поліції Капітолію Сполучених Штатів знає про будь-які потенційні загрози членам Конгресу або комплексу Капітолію і готовий до них", – цитує агентство заяву поліції Капітолію.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці Вашингтона посилять заходи безпеки навколо будівлі Конгресу США у зв'язку з новими протестами прихильників Трампа, запланованими на 4 березня, і загрозу нових заворушень.

Зазначимо, 6 січня, коли в Конгресі повинні були затвердити результати президентських виборів і, відповідно, перемогу Джо Байдена, екс-президент Дональд Трамп виступив перед натовпом своїх прихильників і закликав їх не допустити цього. Це призвело до заворушень і прориву поліцейського кордону перед Капітолієм. У результаті п'ятеро людей загинули, а щодо самого Трампа почали процедуру імпічменту.

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