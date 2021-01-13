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Палата представників США голосуватиме щодо імпічменту Трампа

13 січня, 00:49

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Демократи звинувачують Трампа в "підбурюванні до заколоту"

У США через заворушення в Конгресі, які влаштували прихильники чинного президента Дональда Трампа, Палата представників проголосує за проектом резолюції про оголошення йому імпічменту.

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Як повідомляє "Інтерфакс", демократи офіційно внесли на розгляд проект резолюції в понеділок, в якій вони звинувачують Трампа в "підбурюванні до заколоту".

"Він поставив під загрозу цілісність демократичної системи, завадив мирному переходу влади... Він зрадив довіру до себе як до президента", – йдеться в тексті проекту резолюції.

Очікується, що до розгляду цього питання конгресмени приступлять о 9:00 за місцевим часом.

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До речі, запуск процедури імпічменту дозволив би Сенату зайнятися розглядом питання про можливий суд над Трампом і відсторонення його від посади

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Водночас президент США Дональд Трамп звинуватив своїх політичних супротивників в "найбільшому полюванні на відьом" через спроби оголосити йому імпічмент.

Більш докладно про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії".

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США імпічмент Дональд Трамп
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