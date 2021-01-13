Русский
$ 28,05
34,08
  1. Світові новини
  2. США

Палата представників США проголосувала за відсторонення Трампа

13 січня, 07:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Якщо Пенс не підтримає резолюцію, демократи почнуть процедуру імпічменту президенту

Палата представників Конгресу США 222 голосами "за" і 204 "проти" ухвалила резолюцію, в якій конгресмени закликають віцепрезидента Майка Пенса скористатися 25-ю поправкою до Конституції США, щоб усунути від влади Дональда Трампа.

Реклама

Трансляція велася на сайті Палати представників.

Очікується, що у разі, якщо Пенс не буде цього робити, члени Палати представників перейдуть до наступного пункту свого плану з боротьби проти Трампа: вони розглянуть питання про оголошення імпічменту президенту США.

В тренді
Протести в США: Трампу хочуть заборонити обіймати державні посади
Реклама

25-а поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації приходять до висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. В такому випадку віцепрезидент посідає місце президента. У поправці докладно описаний механізм того, як цього можна досягти.

У Пенса і Кабінету міністрів буде 24 години для вирішення. Очікується, що віцепрезидент не підтримає цю ініціативу – і тоді Палата представників проведе голосування щодо оголошення імпічменту президенту Трампу. Воно може відбутися ввечері в середу, 13 січня.

Сам Пенс ще до того, як конгресмени ухвалили резолюцію, висловився проти відсторонення від посади Трампа і відмовився скористатися своїми конституційними повноваженнями, прописаними у 25-й поправці до Конституції.

Більш докладно про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися Трампа: два вірогідні сценарії".

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США імпічмент резолюція Дональд Трамп Демократи імпічмент Трампа
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону Трампа
У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону ТрампаСША
Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірників
Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
На відео штурму Капітолія почули фрази російською
На відео штурму Капітолія почули фрази російськоюСША
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
"Сімпсони" давно передбачили "майдан" в США: до Армагеддону залишилося 13 днівСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти