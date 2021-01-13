Палата представників США проголосувала за відсторонення Трампа

Палата представників Конгресу США 222 голосами "за" і 204 "проти" ухвалила резолюцію, в якій конгресмени закликають віцепрезидента Майка Пенса скористатися 25-ю поправкою до Конституції США, щоб усунути від влади Дональда Трампа.

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Трансляція велася на сайті Палати представників.

Очікується, що у разі, якщо Пенс не буде цього робити, члени Палати представників перейдуть до наступного пункту свого плану з боротьби проти Трампа: вони розглянуть питання про оголошення імпічменту президенту США.

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25-а поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації приходять до висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. В такому випадку віцепрезидент посідає місце президента. У поправці докладно описаний механізм того, як цього можна досягти.

У Пенса і Кабінету міністрів буде 24 години для вирішення. Очікується, що віцепрезидент не підтримає цю ініціативу – і тоді Палата представників проведе голосування щодо оголошення імпічменту президенту Трампу. Воно може відбутися ввечері в середу, 13 січня.

Сам Пенс ще до того, як конгресмени ухвалили резолюцію, висловився проти відсторонення від посади Трампа і відмовився скористатися своїми конституційними повноваженнями, прописаними у 25-й поправці до Конституції.

Більш докладно про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: "Як позбутися Трампа: два вірогідні сценарії".

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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