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Соратницю Байдена переобрали спікером Палати представників Конгресу США

4 січня, 01:42

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Новообраний склад Конгресу розпочав роботу 3 січня

Соратницю обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена демократку Ненсі Пелосі на першому засіданні нового складу Конгресу переобрали спікером Палати представників.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

За її кандидатуру проголосували 216 законодавців, проти – 209.

Звертаючись до своїх однопартійців Пелосі відзначила, що новий склад Конгресу розпочинає роботу в період епідемії коронавірусу та економічної кризи.

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"Складаючи присягу, сьогодні ми приймаємо на себе відповідальність настільки ж велику і з високими вимогами, як і та, яку несли попередні покоління лідерів", – заявила вона.

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Як зазначає видання, новому складу Конгресу доведеться працювати в умовах невизначеності. Наприклад, досі незрозуміло, яка партія контролюватиме Сенат, більшість демократів у Палаті представників скоротилася, а республіканці планують протестувати проти зазвичай рутинної процедури визнання результатів президентських виборів.

Нагадаємо, напередодні невідомі розмалювали фарбою будинок спікера Палати представників Ненсі Пелосі у Сан-Франциско і залишили перед дверима свинячу голову.

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