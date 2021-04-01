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Пентагон звинуватив Росію в ескалації на Донбасі

1 квітня, 05:26

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

США обговорюють останні дії РФ з союзниками в НАТО

Сполучені Штати стурбовані у зв'язку з останніми порушеннями Росією режиму припинення вогню на Донбасі і пересуванням російських військ біля кордону з Україною, і зараз ці питання активно обговорюються, зокрема з союзниками у НАТО.

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Про це на брифінгу заявив спікер Пентагону Джон Кірбі.

"Ми стурбовані останньою ескалацією російської агресії на сході України, включаючи порушення режиму припинення вогню, в результаті якого 26 березня загинули 4 українських солдатыв і ще двоє були поранені", – заявив він.

Кірбі додав, що дестабілізуючі дії Росії підривають усі зусилля з деескалації, досягнуті раніше за посередництва ОБСЄ і це стосується також останніх повідомлень українських військових про пересування російських військ на кордоні.

"Ми обговорюємо наші побоювання стосовно зростання напруженості і порушень режиму припинення вогню, а також напруженості в регіоні з союзниками у НАТО" , – зазначив він.

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Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, на тлі нещодавнього загострення ситуації на Донбасі і стягування Росією своїх військ до кордонів України Європейське командування армії США підвищило боєготовність до максимального рівня.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про 28 батальйонних тактичних груп Росії, які дислоковані вздовж державного кордону України, на окупованих територіях Донбасу і Криму.

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