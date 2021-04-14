Пентагон перекине в Німеччину додатковий контингент

Командувач сил НАТО в Європі заявив про початок "нарощування потенціалу стримування" з осені

Сполучені Штати мають намір відправити до Німеччини додаткову багатоцільову групу з близько 500 військових, до складу якої увійде польова артилерія, ПРО і ППО, розвідка, авіація, фахівці в кіберсфері, радіоелектронній боротьбі і космосі.

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Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Тод Волтерс.

Волтерс вважає, що відправка такого додаткового контингенту до Німеччини допоможе зміцнити потенціал у всіх сферах.

Він зазначив, що дислокація відбуватиметься відповідно до попередніх планів з перекидання сил.

"Це закріпить наш потенціал у всіх сферах, зокрема в наземному вимірі для нарощування потенціалу стримування", – заявив головнокомандувач.

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Голова Пентагону Ллойд Остін раніше повідомив, що багатоцільову групу мають намір розгорнути в Вісбадені восени.

"Ми змагаємося, щоб перемогти. Ми стримуємо, і, якщо стримування не вдається, ми готові відповісти на агресію всією вагою трансатлантичного альянсу", – додав Уолтерс.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс пильно відстежує перекидання тисяч російських військових до кордонів з Україною, що "є найбільшим військовим посиленням з 2014 року".

Тим часом Росія погрожує, що вступ України в НАТО призведе до масштабної ескалаціївійни на Донбасі.

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