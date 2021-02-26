Переселенский бум: де в США у розпал пандемії COVID-19 оселяються українці

У США, де лютує коронавірус, а отже – діє суворий карантин, люди тікають до більш комфортних місць.

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Де в Сполучених Штатах у розпал пандемії оселяються українці, дізнавалася кореспондент новин "Сьогодні" Зоряна Степаненко.

До розкішних апартаментів із океанським краєвидом Ірина Величко торік перебралася з Нью-Йорка, де опановувала професію дієтолога. Навчання їй подобалася, але від життя у центрі Мангеттена – просто божеволіла.

Незатишний Нью-Йорк на охайне Маямі студентка проміняла через пандемію. Навчання перевели в онлайн, тож Ірина переїхала ближче до сонця й океану. За 2800 доларів, що в мегаполісі витрачала на оренду крихітної квартири, орендувала тут просторі апартаменти.

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Завдяки пандемії Флорида стала напрочуд популярним штатом. Тут завжди літо – навіть зараз температура не нижче 25-ти градусів тепла. А ще, на відміну від багатьох інших регіонів США, тут відкриті басейни, тренажерні зали і кав’ярні.

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Це одразу відчула й Ірина. Жити у карантин у Флориді їй набагато більше припало до душі.

Життя вирує, наче у докоронавірусні часи – цим сонячний штат приваблює й програмістів. Їм віднині через віддалену роботу не обов'язково жити у Кремнієвій Долині. Вона у пандемію теж стоїть пустою.

Алгоритми і коди програмістка Марія Пашинська опановувала в Каліфорнії. Українка стажувалася в Apple, працювала в інших престижних міжнародних компаніях, та жити в IT-столиці світу не хоче.

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У долині програмістів придбати оселю коштує від мільйона доларів. У сонячному Маямі удвічі дешевше, тож у грудні Марія з чоловіком переїхали сюди. І тут шукають собі будинок – новий і просторий.

Ощадять і на бензині й харчуванні – щотижня щонайменше по 150 доларів. І тішаться теплому клімату. Завдяки йому у Флориді нині щодня до тисячі нових жителів. Тож невдовзі, попереджають ріелтори, ціни на нерухомість злетять і тут.

Відео: Сьогодні

Водночас поки українцям обіцяють дешеву іпотеку, квартири на вторинному ринку житла в Києві дорожчають – за рік ціни зросли на 5%.

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