Перезапуску не буде. ЗМІ дізналися, чого чекати Росії від Байдена

На відміну від своїх попередників 46-й президент США Джо Байден не збирається перезапускати американсько-російські відносини після своєї інавгурації.

Реклама

Про це, посилаючись на анонімні джерела, пише газета Washington Post.

Читайте також: Як зміниться політика США щодо України після приходу Байдена: думка експерта

Замість цього нова адміністрація прагнутиме "притягнути Росію до відповідальності за її нерозумні й агресивні дії", вчинені останніми місяцями й роками.

У зв'язку з цим керівниця національної розвідки Евріл Гейнс підготує доповідь на кілька пов'язаних з Росією тем.

В тренді Трамп видав ще одне помилування в останні хвилини каденції

Реклама

Зокрема, вона покликана відповісти на питання, чи дійсно Кремль пропонував талібам гроші за напади на війська США в Афганістані, і чи причетна Росія до масштабної кібератаки на федеральні відомства США наприкінці 2020 року.

Більше про те, чому правління Байдена буде для Росії передбачуванішим і чому він вважає РФ головним ворогом США, читайте в матеріалі "Росія, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна" на нашому сайті.

А що новий американський президент говорив про Україну, дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама