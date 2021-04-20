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Переживав за Байдена і готувався до смерті. Пішов з життя екс-віце-президент США Мондейл

20 квітня, 05:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Екс-чиновник підготував прощального листа своїм колегам, яких подякував за співпрацю та розповів, як багато для нього вони означали

На 94-му році пішов з життя екс-віце-президент США Волтер Мондейл, який займав посаду при адміністрації президента Джиммі Картера.

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Про це з посиланням на представника сім'ї повідомляє Axios.

Про причини смерті поки не повідомляється.

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Він був першим віце-президентом, у якого був офіс в Білому домі. У прощальному листі співробітникам Мондейл написав, як багато вони значили для нього. Він зазначив, що знав, що вони продовжуватимуть добру боротьбу і президент Джо Байден допоможе їм в цьому. Електронний лист було підготовлено до відправки після його смерті.

За словами людей з найближчого оточення Мондейла, він був глибоко стурбований впливом можливого другого терміну Дональда Трампа на американську демократію. Уже після інавгурації Байдена він відчув полегшення.

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Мондейл і Картер були найдовгоживучою пост-президентською командою в історії США.

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Мондейл займав посаду сенатора США від Міннесоти з 1964 по 1976 рік. Він також був послом колишнього президента Клінтона в Японії.

Нещодавно ми писали, що один із засновників компанії-розробника програмного забезпечення Adobe Inc. Чарльз Гешко помер на 82-му році життя.

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