Перша громадянська місія SpaceX Inspiration4 успішно приземлилася на Землю

Перша космічна місія компанії SpaceX Insiration4 в якій були тільки цивільні особи, 19 вересня, успішно повернулася додому.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Капсула корабля CrewDragon приземлилася поблизу Флориди.
Відзначимо, що Inspiration4 стала першою місією, екіпаж якої складався виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів, які відправилися на орбіту Землі. Вона кардинально відрізняється тим, що команда провела в космосі кілька днів.
Раніше ми повідомляли, що:
- 16 вересня відбулася історична подія для світової космонавтики – на орбіту Землі вперше відправили повністю громадянську місію Inspiration4;
- одна з основних цілей місії – зібрати 200 млн доларів пожертв для дитячої дослідницької лікарні Святого Юди Тадея в Мемфісі, яка вважається найбільшим в світі науково-клінічним центром з лікування онкологічних захворювань.