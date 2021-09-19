Перша громадянська місія SpaceX Inspiration4 успішно приземлилася на Землю

Капсула корабля CrewDragon приземлилася поблизу Флориди

Inspiration4 стала першою місією, екіпаж якої складався виключно з цивільних пасажирів

Перша космічна місія компанії SpaceX Insiration4 в якій були тільки цивільні особи, 19 вересня, успішно повернулася додому.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Капсула корабля CrewDragon приземлилася поблизу Флориди.

Відзначимо, що Inspiration4 стала першою місією, екіпаж якої складався виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів, які відправилися на орбіту Землі. Вона кардинально відрізняється тим, що команда провела в космосі кілька днів.

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