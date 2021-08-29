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Джо Байден заснув під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 серпня, 12:18
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На темі боротьби з режимом в Ірані президент США Джо Байден вирішив подрімати
У Джо Байдена не вийшло бадьоро зустріти нового прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
У Джо Байдена не вийшло бадьоро зустріти нового прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заснув під час першої офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Перед цим через теракт в Кабулі господар Білого Дому відклав майже на добу зустріч з новим лідером Ізраїлю.

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Відповідне відео опублікувала американська мережа кабельного телебачення c-span.

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На відео видно, як під час зустрічі перед акредитованими ЗМІ, сторони спочатку висловили своє ставлення до двостороннього співробітництва і питань безпеки на Близькому Сході. Коли ж Беннет перейшов до подяки за допомогу, яку Вашингтон надає владі Ізраїлю, і до пропозиції щодо посилення дипломатичних зусиль проти режиму в Ірані, Байден задрімав.

Коли гість помітив це, він спробував трохи підвищити свій голос. Це не відразу допомогло розбудити Байдена.

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  • Після загибелі 13 американських військових в результаті теракту в Кабулі опоненти – республіканці – почали вимагати відставки президента США Джо Байдена. Його рейтинг вперше з моменту його обрання звалився нижче 50%.
  • Зараз він знаходиться в очікуванні нового теракту, про що президента США попередили спецслужби.
  • Ситуація настільки серйозна, що Вашингтон зажадав від своїх громадян терміново покинути кабульський аеропорт і не виходити на вулиці Кабулу .

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