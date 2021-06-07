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Перший мільярдер на орбіті – Безос оголосив дату польоту в космос

7 червня, 15:36

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Найбагатша людина в світі стане і найбагатшою з тих, хто побував за межами нашої планети – він вирішив захопити і з собою свого брата

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії. Фото: колаж "Сьогодні"

Джефф Безос особисто випробує розробку своєї космічної компанії. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Генеральний директор Amazon і найбагатша людина на планеті Джефф Безос збирається наступного місяця відправитися в космос і бере з собою свого рідного брата.

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Про це бізнесмен оголосив на своїй сторінці в Instagram.

"Коли ти бачиш Землю з космосу, це тебе змінює. Це змінює твої стосунки з цією планетою, з людством. Це одна Земля. Я хочу відправитися цим рейсом, тому що саме цим я хотів займатися все своє життя. Це пригода. Для мене це дуже важливо", – говорить Безос.

20 липня ракета-носій New Shepard від його компанії Blue Origin доставить капсулу з ним та його молодшим братом Марком Безосом на висоту 100 км над рівнем моря – до так званої лінії Кармана.

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На цій стадії капсула від'єднається від ракети, а що знаходяться всередині зуміють на власні очі побачити кривизну Землі і відчути невагомість. Після цього капсула за допомогою парашутів приземлиться в штаті Техас.

З братами Безос Blue Origin відправить в космос ще одну людину – третє місце в капсулі продадуть на аукціоні 12 червня. Наразі максимальна ставка сягає 2,8 млн доларів.

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Примітно, що це стане першим керованим польотом New Shepard з людиною на борту.

Нагадаємо, що головний конкурент Безоса з підкорення космосу приватним сектором – власник SpaceX Ілон Маск – поки що в космос не літав, хоча і збирається побудувати місто на Марсі.

При цьому Blue Origin намагається офіційно оскаржити угоду на висадку людини на Місяці, яку NASA уклала зі SpaceX.

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Про що ще 7 червня говорили в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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