Перший рейтинг Time. ТОП-100 найвпливовіших компаній світу

Американський журнал Time вперше представив список 100 найвпливовіших компаній: соціальні мережі, технологічні корпорації, фармацевтичні гіганти і стрімінговие сервіси.
Про це йдеться на сайті журналу.
У рейтинг потрапили компанії, які впливають на сучасний світ. Кожній присуджували бали за критеріями: актуальність, вплив, інновації, лідерство, амбіції і успіх.
Список розділили на п'ять категорій:
"Першопрохідники" – Hello Sunshine, американська медіакомпанія, створена актрисою і продюсером Різ Візерспун разом з Otter Media в 2016 році.
"Лідери" – Національна баскетбольна асоціація (NBA), входить до четвірки головних професійних спортивних ліг Північної Америки, поряд з НХЛ, МЛБ і НФЛ.
"Інноватори" – стартап Gro Intelligence, який допомагає боротися з масовим голодом і глобальним потеплінням.
"Гіганти" – найбільша американська автомобільна корпорація General Motors, до 2008 року протягом 77 років була найбільшим виробником автомобілів в світі.
"Руйнівники" – біотехнологічна компанія Illumina, яка займається розробкою систем аналізу генетичного різноманіття та біологічних функцій.
У списку найвпливовіших компаній також були соцмережі Facebook, Twitter, TikTok, Zoom і Clubhouse.
Крім того, були відзначені і фармацевтичні компанії, які розробляють і виробляють вакцини від коронавірусу – Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і BioNTech.
Нещодавно Нова Зеландія позбулася статусу найкращою країни для життя під час пандемії коронавірусу – вперше з початку поширення інфекції в світі. Тепер це перше місце займає Сінгапур.