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Перший рейтинг Time. ТОП-100 найвпливовіших компаній світу

27 квітня, 22:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У рейтинг журналу потрапили компанії, які мають вплив на сучасний світ

Американський журнал Time вперше представив список 100 найвпливовіших компаній: соціальні мережі, технологічні корпорації, фармацевтичні гіганти і стрімінговие сервіси.

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Про це йдеться на сайті журналу.

У рейтинг потрапили компанії, які впливають на сучасний світ. Кожній присуджували бали за критеріями: актуальність, вплив, інновації, лідерство, амбіції і успіх.

Список розділили на п'ять категорій:

"Першопрохідники" – Hello Sunshine, американська медіакомпанія, створена актрисою і продюсером Різ Візерспун разом з Otter Media в 2016 році.

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"Лідери" – Національна баскетбольна асоціація (NBA), входить до четвірки головних професійних спортивних ліг Північної Америки, поряд з НХЛ, МЛБ і НФЛ.

"Інноватори" – стартап Gro Intelligence, який допомагає боротися з масовим голодом і глобальним потеплінням.

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"Гіганти" – найбільша американська автомобільна корпорація General Motors, до 2008 року протягом 77 років була найбільшим виробником автомобілів в світі.

"Руйнівники" – біотехнологічна компанія Illumina, яка займається розробкою систем аналізу генетичного різноманіття та біологічних функцій.

У списку найвпливовіших компаній також були соцмережі Facebook, Twitter, TikTok, Zoom і Clubhouse.

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Крім того, були відзначені і фармацевтичні компанії, які розробляють і виробляють вакцини від коронавірусу – Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і BioNTech.

Нещодавно Нова Зеландія позбулася статусу найкращою країни для життя під час пандемії коронавірусу – вперше з початку поширення інфекції в світі. Тепер це перше місце займає Сінгапур.

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