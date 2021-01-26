Перший туристичний політ у космос: оголошено склад історичного екіпажу

Космічні туристи відправляться на МКС не раніше, ніж у 2022 році

Перша в історії туристична космічна місія складатиметься з чотирьох осіб, всі вони чоловіки, але актора Тома Круза, який збирався знімати на навколоземній орбіті фільм, серед них немає.

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Про це 26 січня повідомили в пресслужбі американської компанії Axiom Space, яка організовує політ.

Історична місія Ax-1 складатиметься з:

командира екіпажу Майкла Лопеса-Алегріа – колишнього астронавта NASA і віце-президента Axiom Space (США);

пілота Ларрі Коннора – підприємця та некомерційного інвестора (США);

фахівця Марка Паті – інвестора і філантропа (Канада);

фахівця Ейтана Стіббе – інвестора і філантропа (Ізраїль).

Імовірно, їх доставлять на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon не раніше, ніж у 2022 році. Після цього вони близько восьми днів житимуть в американському сегменті МКС, беручи участь в дослідницьких і благодійних проектах.

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Крім того, компанія планує в 2024 році під'єднати до американського модуля Harmony на МКС модулі Axiom, що стане "комерційним розширенням орбітальної лабораторії".

Саме на модулі Axiom покладаються великі надії: коли МКС припинить своє існування, вони відокремляться, ставши першою в світі приватною космічною станцією, а також "центральним вузлом мережі досліджень, виробництва та торгівлі".

А проблеми у Міжнародної космічної станції є – лише минулого тижня в російській секції відключилася система подачі кисню, а також виявили нову тріщину, з якої може витікати повітря.

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