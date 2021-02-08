Pfizer майже вдвічі прискорює виробництво вакцини від коронавірусу

Американська фармакологічна компанія Pfizer збирається значно скоротити час виробництва вакцини від COVID-19 – з 110 до 60 днів. Причина тому – прискорення темпів вакцинації населення в США.

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Про це повідомляє USA Today.

У компанії це рішення називають не раптовим і з цією метою вже ініціювали проєкт "Швидкість світла" (Light Speed).

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"Ніхто ніколи не робив мРНК-вакцини в таких обсягах, тому можна тримати парі, що виробники вчаться в процесі виробництва. Б'юся об заклад, вони щодня стикаються з різними проблемами, вирішують їх, і включають це до свого плану дій", – каже президент консалтингової фірми з виробництва вакцин Immunization Policy and Knowledge Translation Роберт ван Ексен.

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Наразі Pfizer виробляє свою COVID-вакцину на трьох заводах. Вони розташовані в штатах Міссурі, Массачусетс і Мічиган. Станом на 6 лютого на цих підприємствах було створено близько 20,6 млн доз вакцини.

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Для прискорення виробництва, на кожному з заводів будуть додані лінії виробництва.

Компанія звернула увагу, що США прискорюють темпи вакцинації, тому зменшення часу на виготовлення препарату допоможе уникнути прогалин в кампанії імунізації.

Нагадаємо, що цього місяця Україна теж отримає вакциною Pfizer – нею прищеплюватимуть медичних і соціальних працівників, а також співробітників мобільних груп.

Водночас, ми писали, що Євросоюз пригрозив заблокувати поставки до Великої Британії вакцини Pfizer, яку було створено на території спільноти.

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