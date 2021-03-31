Pfizer заявила про 100% ефективність COVID-вакцини для підлітків

З'ясувалося, що діти добре переносять вакцину

Виробник вакцини від коронавируса Pfizer заявив про 100% ефективність для дітей у віці від 12 до 15 років.

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Такі результати були отримані під час третього етапу клінічних випробувань, передає CNBC.

У дослідженні взяли участь 2260 американців.

Компанія Pfizer повідомила, що в групі плацебо було зареєстровано 18 підтверджених випадків COVID-19 і не було підтверджених інфекцій в групі, що отримала вакцину.

З'ясувалося, що діти добре переносять вакцину, а побічні ефекти в цілому відповідають тим, які спостерігаються у дорослих.

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За словами представників органів охорони здоров'я та експертів з інфекційних захворювань, вакцинація дітей має вирішальне значення для припинення пандемії.

Раніше повідомлялося, що BioNTech об'єднала 13 фармкомпаній в альянс з виробництва препарату, щоб забезпечити їм Євросоюз і решта світу.

Також ми писали про те, що компанії Pfizer і BioNTech в квітні планують час почати тестування "сухої" версії вакцини від COVID-19.

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