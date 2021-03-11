По 1400 доларів кожному: Конгрес остаточно схвалив "план порятунку" Байдена

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів у середу, 10 березня, схвалила пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії президента Джо Байдена у розмірі 1,9 трильйона доларів, раніше ухвалений Сенатом.

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Про це повідомляє CNN.

За "План порятунку Америки" проголосували 220 конгресменів, проти – 211. Це останній етап розгляду пакета в Конгресі – 12 березня його має намір підписати Джо Байден.

Після ухвалення пакету, Білий дім поширив заяву президента США Джо Байдена, який вітав голосування в Конгресі і заявив, що "голос американців був почутий", оскільки більшість з них, за його словами, підтримують запропоновану новою адміністрацією програму допомоги національній економіці.

Байден підкреслив, що тепер прямі виплати в розмірі 1400 доларів отримають 85% американських сімей.

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"Цей законопроєкт спрямований на те, щоб дати хребту нашої нації – трудящим, які забезпечують щоденну життєдіяльність, працівникам, які збудували цю країну, людям, які підтримують її, – шанс для боротьби", – йдеться в посланні президента.

Зазначимо, "План порятунку Америки" на 1,9 трильйона доларів вміщує фінансування закупівлі вакцин і предметів медичного призначення, розширення виплат допомоги з безробіття і новий пакет екстреної фінансової допомоги для домогосподарств, малих підприємств, а також урядів штатів і місцевої влади.

Зокрема, в пакеті передбачені прямі виплати по 1400 доларів американцям, які заробляють до 80 000 доларів на рік без вирахування податків. Також передбачені доплати 300 доларів до виплат з безробіття, збільшення продовольчої допомоги нужденним, допомога на виплати за оренду житла, пільгове кредитування для малого бізнесу, який постраждав від пандемії.

Нагадаємо, США виділять Україні 125 млн доларів у рамках федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України".

Ми також повідомляли, що перші два штати США, Техас і Міссісіпі, оголосили про скасування основних карантинних обмежень, зокрема і обов'язкового носіння масок.

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