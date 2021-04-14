Русский
$ 28,02
33,32
  1. Світові новини
  2. США

По стопах AstraZeneca. Чому світ масово відмовляється від вакцини Johnson & Johnson

14 квітня, 02:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вакцинацію американським щепленням не хочуть проводити як в США, так і в Австралії, ПАР і країнах ЄС

Після маси скандалів навколо вакцини від коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів, в безпеці ще одного щеплення почали сумніватися. На цей раз під прицілом американська компанія Johnson & Johnson та її вакцина Janssen.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розібрався, чому країни почали масово відмовлятися від вакцини Johnson & Johnson.

США

Американську вакцину компанії Johnson & Johnson в США отримали 6,8 млн американців, у шести з них виявили випадки виникнення рідкісних і складних випадків тромбозу, які вимагають особливого підходу в лікуванні.

Всі постраждалі – жінки у віці 18-48 років. Побічний ефект проявився у них через 6-13 днів після вакцинації.

Як заявили заступник директора CDC Анна Шухат і директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс, на засіданні повинні оцінити потенційну значимість таких випадків, а до тих пір рекомендується зробити паузу у використанні вакцини виробництва Johnson & Johnson – Janssen.

Реклама

"Наразі ці побічні ефекти вкрай рідкісні. Безпечність вакцини проти COVID-19 є головним пріоритетом для федерального уряду, і ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про проблеми зі здоров'ям після вакцинації COVID-19", – заявили в CDC.

Як розповів Пітер Маркс, рідкісна імунна відповідь, яка призводить до активації тромбоцитів, може бути причиною утворення тромбів після вакцинації.

Євросоюз

Незважаючи на те, що вакцина компанії Johnson & Johnson почала поставлятися в ЄС тільки 12 квітня і її в європейських країнах ще не застосовували, зараз з ініціативи компанії поставки заморожені.

Реклама

"Ми ухвалили рішення заздалегідь відкласти розгортання нашої вакцини в Європі", – заявили в компанії.

В тренді
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів

Компанія разом з європейськими закладами охорони органами вивчає дані про тромбоз серед вакцинованих, а також співпрацює з експертами.

Долю вакцини повинні будуть визначити в Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA).

ПАР

Реклама

У республіці відмовилися використовувати вакцину до тих пір, поки не буде вивчено зв'язок між утворенням тромбів і вакциною.

Як заявив глава МОЗ ПАР звелено Мкхізе, застосовувати вакцину компанії Johnson & Johnson не будуть до тих пір, поки виробник не встановить точну причину утворення тромбів у людей після вакцинації цим препаратом.

Втім, Johnson & Johnson і сама не проти з'ясувати обставини виникнення тромбозу.

Австралія

Влада заявила про те, що закупівлі вакцин від коронавірусу, які регулятори перевіряють на можливий побічний ефект у вигляді тромбів, не буде.

"J & J – ще одна вірусна векторна вакцина, і у нас немає рекомендацій, щоб уряд закупило будь-яку додаткову вірусну векторну вакцину (мова також йде і про AstraZeneca)", – заявив міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант.

Про ситуацію, яка склалася навколо британського препарату, читайте в матеріалі: Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Австралія вакцина коронавірус Johnson & Johnson
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з Путіним
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з ПутінимСША
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТО
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТОСША
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
Знову тромби: застосування вакцини Johnson & Johnson в Європі відклали
Знову тромби: застосування вакцини Johnson & Johnson в Європі відклалиСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти