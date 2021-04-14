По стопах AstraZeneca. Чому світ масово відмовляється від вакцини Johnson & Johnson

Вакцинацію американським щепленням не хочуть проводити як в США, так і в Австралії, ПАР і країнах ЄС

Після маси скандалів навколо вакцини від коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів, в безпеці ще одного щеплення почали сумніватися. На цей раз під прицілом американська компанія Johnson & Johnson та її вакцина Janssen.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, чому країни почали масово відмовлятися від вакцини Johnson & Johnson.

США

Американську вакцину компанії Johnson & Johnson в США отримали 6,8 млн американців, у шести з них виявили випадки виникнення рідкісних і складних випадків тромбозу, які вимагають особливого підходу в лікуванні.

Всі постраждалі – жінки у віці 18-48 років. Побічний ефект проявився у них через 6-13 днів після вакцинації.

Як заявили заступник директора CDC Анна Шухат і директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс, на засіданні повинні оцінити потенційну значимість таких випадків, а до тих пір рекомендується зробити паузу у використанні вакцини виробництва Johnson & Johnson – Janssen.

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"Наразі ці побічні ефекти вкрай рідкісні. Безпечність вакцини проти COVID-19 є головним пріоритетом для федерального уряду, і ми дуже серйозно ставимося до всіх повідомлень про проблеми зі здоров'ям після вакцинації COVID-19", – заявили в CDC.

Як розповів Пітер Маркс, рідкісна імунна відповідь, яка призводить до активації тромбоцитів, може бути причиною утворення тромбів після вакцинації.

Євросоюз

Незважаючи на те, що вакцина компанії Johnson & Johnson почала поставлятися в ЄС тільки 12 квітня і її в європейських країнах ще не застосовували, зараз з ініціативи компанії поставки заморожені.

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"Ми ухвалили рішення заздалегідь відкласти розгортання нашої вакцини в Європі", – заявили в компанії.

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Компанія разом з європейськими закладами охорони органами вивчає дані про тромбоз серед вакцинованих, а також співпрацює з експертами.

Долю вакцини повинні будуть визначити в Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA).

ПАР

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У республіці відмовилися використовувати вакцину до тих пір, поки не буде вивчено зв'язок між утворенням тромбів і вакциною.

Як заявив глава МОЗ ПАР звелено Мкхізе, застосовувати вакцину компанії Johnson & Johnson не будуть до тих пір, поки виробник не встановить точну причину утворення тромбів у людей після вакцинації цим препаратом.

Втім, Johnson & Johnson і сама не проти з'ясувати обставини виникнення тромбозу.

Австралія

Влада заявила про те, що закупівлі вакцин від коронавірусу, які регулятори перевіряють на можливий побічний ефект у вигляді тромбів, не буде.

"J & J – ще одна вірусна векторна вакцина, і у нас немає рекомендацій, щоб уряд закупило будь-яку додаткову вірусну векторну вакцину (мова також йде і про AstraZeneca)", – заявив міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант.

Про ситуацію, яка склалася навколо британського препарату, читайте в матеріалі: Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".

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