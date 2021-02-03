Чому маски потрібно носити і після вакцинації: експерти назвали 5 причин

Вакциновані можуть бути носіями COVID-19 і не знати про це

Попри початок масового вакцинування від коронавірусу у світі, експерти вважають, що відмовлятися від використання захисних масок в громадських місцях ще рано.

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Про це епідеміолог-інфекціоніст Енн Реймойн та імунолог Мішель Таль розповіли виданню Health, пише УП.

Однією з причин є те, що досі невідомо, чи запобігають вакцини поширенню вірусу серед інших людей. Тож цілком ймовірно, що деякі люди, щеплені препаратом від Pfizer чи Moderna, можуть згодом заразитися коронавірусом, але не відчути симптомів, каже Енн Реймойн. Найбільший ризик полягає в тому, що вони можуть потім передати вірус іншим людям, які ще не отримали вакцину.

Професор епідеміології додає, що багато людей залишаться вразливими через відмову від вакцини. А деякі люди не матимуть змоги пройти вакцинацію через застереження, наприклад, алергічні реакції.

Крім того, люди, які вже отримали щеплення від COVID-19, ймовірно, почуватимуться безпечніше, тому перестануть носити захисні засоби. Це також нашкодить загальним правилам щодо захисних обмежень.

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Продовжувати носити маски також потрібно через виявлені нові штами COVID-19. Вони вважаються більш заразними, тому можуть легше передаватися більшій кількості людей, якщо вакциновані зможуть розповсюджувати вірус і не будуть носити маски.

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На думку професора імунології Стенфордського університету Мішель Таль, носити захисні маски потрібно доти, доки більшість людей не буде вакцинована.

"Коли рівень передачі інфекції в суспільстві буде низьким, а більшість людей – вакцинованими, ми зможемо безпечно прибрати маски", – каже вона. Імунолог додає, що ми не позбудемося масок назавжди, а почнемо більше використовувати їх для контролю поширення інших респіраторних інфекцій, особливо в сезон грипу.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити масову вакцинацію населення від коронавірусу, щоб препарату вистачило менш заможним державам.

А Міністерство охорони здоров'я Чехії рекомендує тимчасово зупинити процес вакцинації населення проти коронавірусу. Таке рішення прийняли через зрив постачань препарату виробництва Pfizer і BioNTech.

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