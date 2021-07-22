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Чому США не зупинили "Північний потік – 2"? Байден дав відповідь

22 липня 2021 8:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Проєкт був практично завершений, тому зупиняти його було пізно

Байден прокоментував "Північний потік-2". Колаж "Сьогодні"

Байден прокоментував "Північний потік-2". Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік – 2" було неможливо зупинити, оскільки він був завершений на 99%.

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Про це пише CNN.

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Щодо угоди по "Північному потоку-2" Байден заявив, що Німеччина взяла на себе зобов'язання відповісти РФ при необхідності.

Також Байден під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним усвідомив, що він глава адміністрації, "яка є лідером вільного світу".

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"Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, а я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити", – зізнався політик.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

У свою чергу в Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.

Про що ще говорять в Україні та світі, дізнайтеся з випуску "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

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