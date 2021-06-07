Чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не маячня

США почали нове розслідування походження коронавірусу. Витік з лабораторії нині розглядають як серйозну версію початку пандемії

Версію про лабораторне походження коронавируса розглядають всерйоз. У США проводять розслідування / Фото: Pixabay

Ще рік тому витік вірусу з лабораторії видавався однією з теорій змов. Вважалося, що вірус уперше передався людині від кажана. Перші випадки захворювання пов’язували з ринком морепродуктів в Ухані.

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Однак останнім часом все більше свідчень про те, що захворювання могло поширитися через випадковий виток коронавірусу з лабораторії. Хоча ВООЗ у своєму звіті про розслідування походження вірусу заявила, що лабораторне походження вкрай малоймовірне.

Як у теорію змови раптом повірили?

В останні місяці ідея про те, що вірус вийшов з Уханського інституту вірусології (WIV), – колись відхилена як несерйозна теорія змови – раптом перестала здаватися смішною і неймовірною.

Версію почали серйозно розглядати, коли Держдепартамент заявив про факти, які вказують на те, що три співробітники згаданого інституту були госпіталізовані в листопаді 2019 року – за кілька тижнів до того, як Китай визнав перший випадок нового захворювання.

Реклама Уханський інститут вірусології / Фото: Wikipedia

Це було наприкінці січня. А в лютому ВООЗ публікує своє розслідування про малоймовірність штучного походження вірусу.

Однак видатні вчені з усього світу у відкритому листі до ВООЗ закликали провести нове розслідування витоків вірусу, заявивши, що попереднє розслідування було помилкове.

Ентоні Фаучі, головний медичний радник президента США Джона Байдена, нещодавно визнав, що більше не впевнений, що SARS-Cov-2 розвинувся природнім шляхом. Хоча раніше він був переконаний, що вірус передався від тварин до людей.

Тому минулого тижня Байден заявив про нове розслідування витоків пандемії, включно з можливістю того, що хвороба, можливо, почалася через виток коронавірусу з лабораторії. Результати мають бути за 90 днів.

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Через суперечки навколо походження вірусу Facebook вирішив не видаляти повідомлення, в яких стверджується, що SARS-Cov-2 міг бути створений у лабораторії.

На сьогодні жодних доказів про штучне походження вірусу немає.

Чи можливо нині щось довести?

Основна претензія до звіту ВООЗ щодо походження вірусу – у тому, що саме розслідування неповне. Китай значно обмежив місію ВООЗ у доступі до Уханського інституту вірусології.

США та інші країни закликали Китай бути прозорішим, оскільки вивчення джерела вірусу було дуже відкладене в часі й комісія не мала доступу до повних первинних даних і зразків.

Якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусної хвороби, людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32, вважає учений і експерт з коронавірусу та інфекційних захворювань у США Пітер Готез.

"Природа говорить нам про те, що станеться: буде COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19", – заявив Готез.

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/ Фото: Getty Images

Але навряд чи через півтора року після появи ковіду вдасться встановити його точне походження.

Наукова спільнота дуже розділена в ставленні до суперечливої теорії: одні кажуть, що вона "цілком вірогідна", а інші стверджують, що такі теорії "варіюють від ненадійних взагалі до ледве достовірних".

Чому нове розслідування може бути пов’язане з політикою?

Адміністрація Байдена на китайському напрямку вимушена продовжувати жорсткий курс Трампа, вважає Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.

"Саме Трамп ще в березні 2020 року вперше звинуватив Китай у витоку вірусу з біологічної лабораторії в Ухані. Трамп мріяв перекласти на Китай компенсацію США збитків за пандемію. Це нереалістично. Але США зацікавлені у стримуванні Китаю, зокрема на тайванському напрямку та у Східно-Китайському морі. Тому тема штучного походження вірусу доповнює комплекс конфліктних питань (права людини в Тибеті, становище уйгурів в Сіньцзяні тощо)", – каже Мартинов.

Однак такі політичні ігрища не допоможуть вийти з пандемії.

"Важливо розуміти, що незалежно від того, витік вірус з лабораторії чи ні, у поточній ситуації не змінюється АБСОЛЮТНО НІЧОГО. Геополітичні ігрища США та Китаю ніяк не допоможуть прискорити вакцинацію і вийти з пандемії", – вважає Семен Єсилевський, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ попередили про нову пандемію, яка може початися через торгівлю дикими тваринами на продовольчих ринках.

Крім того, раніше дослідники австралійського університету склали карту з потенційно небезпечними регіонами, які можуть стати колискою для нових пандемій.

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