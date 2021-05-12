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Майже півсвіту просять США допомогти з COVID-вакцинами – Байден

12 травня, 02:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Американська влада як і раніше пріоритетну увагу приділяє вакцинації американців, але збирається працювати і з іншими країнами

Джо Байден

Джо Байден / Фото: Flickr

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що майже половина світових лідерів вже зв'язалися з ним з проханням про допомогу в отриманні вакцини проти COVID-19.

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Про це він розповів на віртуальній зустрічі з губернаторами штатів, передає AFP.

"Кожна країна у світі зараз дивиться на нас, в надії заповнити брак можливостей виробляти або отримати вакцину. Мені буквально телефонують 40% світових лідерів і запитують, чи можемо ми їм допомогти", – сказав Байден

Він не уточнив, про які саме країни йдеться, але відомо, що міжнародне співтовариство все частіше закликає США поділитися надлишками вакцини, зокрема з Індією.

Байден також повторив раніше озвучену позицію про те, що він приділяє пріоритетну увагу вакцинації американців, але зазначив, що США "мають намір працювати з іншими країнами, тому що буде багато варіантів".

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"Я думаю, що ми зможемо виробити величезну кількість вакцин, які ми зможемо зробити доступними", – заявив американський президент.

Нагадаємо, в квітні США заявили, що готові в найближчі місяці експортувати в інші країни 60 млн доз вакцини компанії AstraZeneca, оскільки до кінця літа їм вистачить закуплених доз для вакцинації всього населення.

Ми також повідомляли, що Управління з санітарного контролю за виробництвом продуктів і медикаментів США дозволило вакцинацію від коронавірусу препаратом компаній Pfizer/BioNTech дітей віком від 12 років.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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