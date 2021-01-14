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"Підштовхнув до насильства": реакція Байдена на імпічмент Трампа

14 січня, 05:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Заворушення в Капітолії "були спровоковані Трампом"

Обраний президент США Джо Байден висловив побоювання, щодо того, щоб процедура імпічменту Трампа ніяк не вплинула на терміни затвердження його адміністрації.

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Відповідна заява з'явилася на сайті його перехідної команди.

Він також вважає, що безлади в Капітолії 6 січня, були сплановані і спровоковані Дональдом Трампом.

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"Минулого тижня ми стали свідками безпрецедентної атаки на нашу демократичну систему. За всю нашу 244-річну історію ми не бачили нічого подібного. Це злочинний напад носило скоординований і спланований характер. Його здійснили політичні екстремісти і внутрішні терористи, яких підштовхнув до насильства президент Трамп" , – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від Нижньої палати Конгресу США – Палати представників в тому, що його вчинки підбурювали до насильства проти уряду, тому було ухвалено рішення про імпічмент.

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Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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США імпічмент Дональд Трамп Джо Байден
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