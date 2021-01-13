Русский
$ 28,05
34,08
  1. Світові новини
  2. США

Учасник штурму Капітолію в США наклав на себе руки

13 січня, 11:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Тіло 53-річного чоловіка було виявлено в його будинку в Джорджії

У США помер ще один учасник заворушень на Капітолійському пагорбі, де минулого тижня прихильники чинного президента Дональда Трампа вчинили спробу захопити будівлю Конгресу.

Реклама

Про це повідомляє The Sun.

Тіло 53-річного Крістофера Стентона Джорджія з вогнепальним пораненням грудей було виявлено його дружиною в підвалі їхнього будинку в місті Альфаретта, штат Джорджія.

Читайте також: Протести в США: Трампу хочуть заборонити обіймати державні посади

Це сталося 9 січня, тобто, через три дні після штурму парламенту США, коли чоловіка затримали за звинуваченням у спробі проникнення на територію Капітолію. Йому загрожувало 1000 доларів штрафу та/або до 180 днів тюремного ув'язнення.

В тренді
Учасник штурму Капітолію в США наклав на себе руки
Реклама

У будинку пари виявили дві напівавтоматичні гвинтівки. Поліція дійшла висновку, що причиною смерті стало самогубство.

Як повідомляє Forbes, цього ж дня помер і 51-річний співробітник поліції Капітолію Говард Лібенгуд, який в день штурму протистояв учасникам заворушень. За інформацією поліції, чоловік також скоїв суїцид.

Загалом в результаті подій 6 січня загинули четверо протестувальників (34-річна Розанна Бойланд, 35-річна Ешлі Беббіт, 50-річний Бенджамін Філліпс і 55-річний Кевін Грісоні) та один офіцер поліції Капітолію Брайан Сікнік.

Після цього Федеральне бюро розслідувань завело понад 160 справ, а по 70 з них вже висунуті звинувачення.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

самогубство суїцид заворушення штурм Капітолій Конгрес США
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірників
Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
На відео штурму Капітолія почули фрази російською
На відео штурму Капітолія почули фрази російськоюСША
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
"Сімпсони" давно передбачили "майдан" в США: до Армагеддону залишилося 13 днівСША
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекорд
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекордКриптовалюта

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти