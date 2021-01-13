Учасник штурму Капітолію в США наклав на себе руки

Тіло 53-річного чоловіка було виявлено в його будинку в Джорджії

У США помер ще один учасник заворушень на Капітолійському пагорбі, де минулого тижня прихильники чинного президента Дональда Трампа вчинили спробу захопити будівлю Конгресу.

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Про це повідомляє The Sun.

Тіло 53-річного Крістофера Стентона Джорджія з вогнепальним пораненням грудей було виявлено його дружиною в підвалі їхнього будинку в місті Альфаретта, штат Джорджія.

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Це сталося 9 січня, тобто, через три дні після штурму парламенту США, коли чоловіка затримали за звинуваченням у спробі проникнення на територію Капітолію. Йому загрожувало 1000 доларів штрафу та/або до 180 днів тюремного ув'язнення.

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У будинку пари виявили дві напівавтоматичні гвинтівки. Поліція дійшла висновку, що причиною смерті стало самогубство.

Як повідомляє Forbes, цього ж дня помер і 51-річний співробітник поліції Капітолію Говард Лібенгуд, який в день штурму протистояв учасникам заворушень. За інформацією поліції, чоловік також скоїв суїцид.

Загалом в результаті подій 6 січня загинули четверо протестувальників (34-річна Розанна Бойланд, 35-річна Ешлі Беббіт, 50-річний Бенджамін Філліпс і 55-річний Кевін Грісоні) та один офіцер поліції Капітолію Брайан Сікнік.

Після цього Федеральне бюро розслідувань завело понад 160 справ, а по 70 з них вже висунуті звинувачення.

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