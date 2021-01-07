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Повний провал. Як збої в системі безпеки призвели до штурму Капітолію

7 січня, 10:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Територію охороняло мало людей, а сама архітектура будівлі зіграла на користь нападників

Облогу і штурм Капітолію, де знаходяться Сенат і Палата представників США, вже назвали одним з найсерйозніших провалів у сфері безпеки за всю новітню американську історію. Таку думку активно висловлюють нинішні та колишні співробітники правоохоронних органів США.

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Агентство Reuters разом з фахівцями з'ясовувало, як збої в системі безпеки дозволили натовпу штурмувати Капітолій. Сайт "Сьогодні" вибрав головне.

  • Безпеку забезпечувала тільки поліція Капітолію – 2000 людей на 126 акрів (509 тис. кв. м). Інші підрозділи великого апарату безпеки федерального уряду США не були задіяними. Підкріплення Нацгвардії, викликане мером міста, було мобілізовано тільки через годину після того, як протестувальники прорвали оточення.
  • Поліція Капітолію так і не пояснила, чому не просила завчасну допомогу в забезпеченні безпеки у інших органів, наприклад, Міністерства внутрішньої безпеки.
  • Офіцери поліції Капітолію навчені не підпускати протестувальників до мармурових сходів будівлі. Але в комплексі 19 століття так багато вікон і дверей, що їх всі важко захистити. Тому як тільки охорона не втримала сходи, доля штурму була вирішена.

Читайте також: При спробі штурму Капітолія загинули чотири людини

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  • Особливі заходи охорони для сесії Конгресу по ратифікації виборів зовсім не планувалися. І це незважаючи на те, що інші важливі заходи, наприклад, інавгурація президента, включають докладні плани, розроблені численними службами безпеки. Ознаки заворушень, що насувалися, просто не були враховані.
  • Проблеми з безпекою Капітолію обговорювалися вже протягом багатьох років. Ще в 2013 році пропонували побудувати спеціальний паркан на випадок масового нападу на будівлю. Але це огорожу так і не побудували – члени Конгресу не захотіли, щоб комплекс "виглядав як фортеця".

Читайте на сайті "Сьогодні" коротке зведення про те, що відбувалося в Конгресі США вночі. Конгрес США все ж відновив роботу – там продовжують підтверджувати голоси вибірників. Очікується, що церемонія інавгурації 46-го президента США відбудеться 20 січня.

Крім того, повідомлялося, що на відео штурму Капітолію почули фрази російською. Під час прориву оточення хтось кричав "Давай швидше!":

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Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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США безпека протести поліція штурм Капітолій
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