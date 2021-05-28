Американка отримала COVID-вакцину і стала мільйонеркою

Ебігейл Бугенскі і Джозеф Костелло перемогли в щотижневому розіграші від влади для вакцинованих жителів штату Огайо

/ Фото: Pixabay

Американка з Огайо виграла мільйонів доларів в лотерею, організовану лише для вакцинованих громадян.

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Про це повідомив в своєму Twitter губернатор штату Майк Девайн.

Переможницею стала Ебігейл Бугенске з міста Сільвертон. Крім того, підліток Джозеф Костелло з Енгвуда переміг у "дитячій" лотереї – він виграв чотири роки стипендії для навчання в коледжах штату.

Загалом в лотерею розіграють п'ять мільйонів доларів – по мільйону щотижня. Наступний розіграш відбудеться в наступну середу, 2 червня. Для участі в ньому необхідно отримати хоча б одну дозу вакцину до 30 травня.

Наразі в розіграші зареєстровані 2,7 мільйона осіб, а 100 тис. підлітків претендують на повну чотирирічну стипендію в університетах Огайо.

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За словами Девайна, після оголошення про проведення лотереї 12 травня темпи вакцинації в Огайо прискорилися на 46-94% серед людей від 16 до 49 років.

Огайо був першим штатом, де провели подібну лотерею, але цю ініціативу вже перейняли Нью-Йорк, Меріленд, Орегон та Колорадо. А в інших штатах роздають бонусні карти для оплати в ресторанах, абонементи на проїзд і просто готівку.

Нагадаємо, що США лідирують у світі за кількістю вакцинованих від коронавірусу. Ще 18 квітня ця країна перетнула позначку в 200 млн осіб, які отримали хоча б одну дозу вакцини.

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