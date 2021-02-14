Заступник голови пресслужби Білого дому пішов у відставку після погроз журналістці

Перш ніж залишити колектив, Дакло заявив, що бажає повернути довіру всіх, кого підвів

Ті Джей Дакло, 32-річний помічник президента США Джо Байдена, після гучного скандалу вирішив піти у відставку.

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Про це повідомляє ТHE HILL.

Молодий співробітник Білого дому пригрозив "знищенням" журналістці видання Politico Тарі Палмер за те, що вона мала намір висвітлити його роман з Алексі Маккаммонд – репортеркою іншого авторитетного американського видання Axios. Кохана Даклі, зі свого боку, висвітлювала виборчу кампанію Байдена.

Як виявилося, помічник Байдена дозволив собі зневажливі та ненависницькі висловлювання щодо жінок.

Дакло вже попросив вибачення у Тари Палмер, а тепер ще й виступив із заявою.

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"Не висловити словами жалю, сорому й відрази до своєї поведінки", – повідомив колишній заступник прессекретаря Білого дому.

"Я застосовував слова, які жодна жінка не мала б ні від кого чути, особливо в ситуації, коли вона намагалася виконувати свою роботу. Це були слова огидні, зневажливі й неприйнятні", – додав він.

"Я спустошений тим, що збентежив і розчарував своїх колег по Білому дому і президента Байдена, тому йду у відставку", – повідомив Дакло, додавши, що він сповнений рішучості "повернути довіру всіх, кого підвів".

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі про імпічмент експрезиденту Дональду Трампу.

Як повідомляли раніше, Сенат США не зміг зібрати голосів за імпічмент Трампу.

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Дивіться сюжет ще про одного співробітника адміністрації Джо Байдена – 58-річного держсекретаря Ентоні Блінкена. Це давній соратник чинного президента США:

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