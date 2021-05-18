Русский
$ 27,56
33,44
  1. Світові новини
  2. США

Помічник Трампа буде балотуватися в губернатори штату Нью-Йорк

18 травня, 22:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Його батько – Рудольф Джуліані – раніше був мером Нью-Йорка. Також він відомий як адвокат ексглави держави

Помічник Трампа може стати губернатором штату Нью-Йорк. Фото: колаж "Сьогодні"

Помічник Трампа може стати губернатором штату Нью-Йорк. Фото: колаж "Сьогодні"

Експомічник 45-го президента США Дональда Трампа Ендрю Джуліані має намір балотуватися на пост губернатора штату Нью-Йорк.

Реклама

Про це повідомляє New York Post.

"Я знаю, ми зможемо перемогти Ендрю Куомо в 2022 році. Я збираюся стати 57-м губернатором штату Нью-Йорк", – наводить видання слова кандидата.

Джуліані зазначив, що боротьба з нинішнім губернатором буде "одним з найграндіозніших протистоянь в історії штату".

"Джуліані проти Куомо. Ну і ну. Це як Мухаммед Алі проти Джо Фрейзера. Ми можемо продавати квитки на Медісон-сквер-гарден", – додав політик.

В тренді
Зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні – держсекретар США
Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги – понад 160 постраждалих та двоє загиблих (оновлено)
В тренді
Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Реклама

Також він запустив сайт своєї передвиборної кампанії, однак поки на ньому оприлюднена тільки біографія кандидата.

Ендрю Джуліані в минулому займав пост помічника Білого дому. Його батько – Рудольф Джуліані – раніше був мером Нью-Йорка. Також він відомий як адвокат ексглави держави Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія не може існувати без експрезидента Трампа – він є найвідомішим республіканцем США.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Молода коханка і бізнес із педофілом. ЗМІ дізналися причину розлучення Гейтсів
Молода коханка і бізнес із педофілом. ЗМІ дізналися причину розлучення ГейтсівСША
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)
Американці приїхали на Донбас: побачили руїни Широкиного і катери РФ (фото)Донбас
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективністьУкраїна
Вчені встановили, хто найбільше ризикує померти від COVID-19
Вчені встановили, хто найбільше ризикує померти від COVID-19США
"Найгірша з усіх". У США медсестрі-"монстру" дали сім довічних термінівСША
ХАМАС заявив про припинення вогню по Тель-Авіву
ХАМАС заявив про припинення вогню по Тель-АвівуІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти