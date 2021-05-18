Помічник Трампа буде балотуватися в губернатори штату Нью-Йорк

Його батько – Рудольф Джуліані – раніше був мером Нью-Йорка. Також він відомий як адвокат ексглави держави

Помічник Трампа може стати губернатором штату Нью-Йорк. Фото: колаж "Сьогодні"

Експомічник 45-го президента США Дональда Трампа Ендрю Джуліані має намір балотуватися на пост губернатора штату Нью-Йорк.

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Про це повідомляє New York Post.

"Я знаю, ми зможемо перемогти Ендрю Куомо в 2022 році. Я збираюся стати 57-м губернатором штату Нью-Йорк", – наводить видання слова кандидата.

Джуліані зазначив, що боротьба з нинішнім губернатором буде "одним з найграндіозніших протистоянь в історії штату".

"Джуліані проти Куомо. Ну і ну. Це як Мухаммед Алі проти Джо Фрейзера. Ми можемо продавати квитки на Медісон-сквер-гарден", – додав політик.

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Також він запустив сайт своєї передвиборної кампанії, однак поки на ньому оприлюднена тільки біографія кандидата.

Ендрю Джуліані в минулому займав пост помічника Білого дому. Його батько – Рудольф Джуліані – раніше був мером Нью-Йорка. Також він відомий як адвокат ексглави держави Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія не може існувати без експрезидента Трампа – він є найвідомішим республіканцем США.