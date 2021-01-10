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Помпео скасував обмеження на співпрацю з Тайванем

10 січня, 03:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Заходи були прийняті в односторонньому порядку

США скасовують внутрішні обмеження на співпрацю з китайським Тайванем.

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Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео.

За його словами, такі заходи були прийняті в односторонньому порядку, щоб "утихомирити комуністичну владу в Пекіні".

"Держдепартамент протягом десятиліть вводив складні внутрішні обмеження, що регулюють взаємодію наших дипломатів, службовців та інших представників з їхніми колегами з Тайваню", – йдеться в заяві.

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До речі, з 1949 року Тайвань управляється власною адміністрацією і зберігає прапор і деякі інші атрибути колишньої Китайської Республіки, що існувала на материку до приходу до влади комуністів.

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Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що засоби масової інформації дуже роздули масштаби останньої великої кібератаки на американські урядові відомства і компанії, а також не виключає, що за нею стоїть Китай.

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