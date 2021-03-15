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"Недвозначно порвати з Коломойським": чого ще у Байдена очікують від Зеленського за версією WP

15 березня, 03:40

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На думку видання, за допомогою Байдена Україна могла б вирватися з-під впливу Росії

Адміністрація нового президента Сполучених Штатів Джо Байдена намагається спонукати президента України Володимира Зеленського боротися з повальною корупцією, реформувати судову сферу і "недвозначно порвати з Коломойським".

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Про це йдеться в редакційній колонці The Washington Post.

Видання нагадує, що в телефонній розмові з українським міністром закордонних справ в лютому держсекретар Ентоні Блінкен "наголосив на важливості збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією і реалізації верховенства закону і економічних реформ", а минулого тижня США запровадили санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, чим "чітко заявили про свої очікування".

Американське видання впевнене, що наступним кроком Зеленський повинен продемонструвати більшу прихильність боротьбі з корупцією, наполягати на судовій реформі та виключити будь-які спроби послабити Національне антикорупційне бюро.

"Він повинен недвозначно порвати з паном Коломойським і підтримати кримінальну справу проти нього", – зазначається в матеріалі.

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Видання вважає, що у Зеленського зараз є чудова нагода налагодити партнерські відносини з Байденом, які можуть допомогти Україні вирватися з-під впливу Росії і приєднатися до демократичного Заходу.

Нагадаємо, виступаючи в комітеті Палати представників США у закордонних справах, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація американського президента Джо Байдена продовжить зміцнювати допомогу Україні.

5 березня США запровадили санкції проти олігархаі колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського за "причетність до серйозної корупції".

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